Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đặt mục tiêu chạm mốc 11.000 ca phẫu thuật tim

Sáng 17.7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng 130 đại biểu.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM gồm 35 ủy viên ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM; 2 phó chủ tịch chuyên trách là bà Trương Thị Ánh và ông Võ Văn Xuân.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong giai đoạn 2020 - 2025, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu đề ra và vận động được 772 tỉ đồng để thực hiện các chương trình nhân đạo.

Trong đó, hội hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí cho 1.871 trẻ em; phẫu thuật mắt, đem lại ánh sáng cho 123.800 bệnh nhân; hỗ trợ chi phí điều trị cho 774 bệnh nhi ung thư; cung cấp hơn 25 triệu suất ăn miễn phí cho thân nhân người bệnh; trao tặng 20.500 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo.

Hội cũng vận động xây dựng 190 cầu nông thôn, 407 nhà tình thương; trao 1.564 xe lăn, xe lắc, 10.210 học bổng và 1.503 xe đạp; đóng góp 114 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 55 tỉ đồng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt, trao xe lăn, xe lắc, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, cung cấp suất ăn miễn phí và học bổng.

Hội đặt mục tiêu chạm mốc 11.000 ca phẫu thuật tim, 800.000 ca phẫu thuật mắt; trao 500 xe lăn, xe lắc; tiếp tục thực hiện chương trình bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và thân nhân nuôi bệnh; trao 500 suất học bổng mỗi năm. Đồng thời, hội tiếp tục thực hiện các chương trình nước sạch học đường, xây nhà tình thương, cầu nông thôn, vận động hiến máu nhân đạo…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá: Sau hơn 30 năm hoạt động, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã trở thành một trong những mô hình nhân đạo tiêu biểu của thành phố và cả nước.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại đại hội ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đặc biệt, 2 chương trình tiêu biểu của hội được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là 10.000 ca phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và 700.000 ca phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hạnh đề nghị hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe người có hoàn cảnh khó khăn; đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Hội cần đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội; tăng cường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở ngành, bệnh viện và địa phương. Bên cạnh đó, hội cần nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng chuyển đổi số, quản lý, sử dụng nguồn lực công khai, hiệu quả.