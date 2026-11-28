Sáng 28.11, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đoàn Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến viếng cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đoàn do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn.

Phái đoàn Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến viếng cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham gia đoàn viếng có trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang, trưởng lão hòa thượng Châu Ty, trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, đồng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị trưởng lão Ban Thường trực và các thành viên Hội đồng Chứng minh.

Về phía Hội đồng Trị sự có hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng Phó chủ tịch thường trực; thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức các ban, viện Trung ương Giáo hội.

Trong không khí trang nghiêm của lễ tang, hòa thượng Thích Giác Đạo xướng lễ niêm hương tam bảo. Sau đó, chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ, vị cao tăng có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương trước tam bảo ẢNH: NHẬT THỊNH

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN chắp tay tưởng niệm trước giác linh cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi dâng hương, chư tôn giáo phẩm hữu nhiễu kim quan (đi vòng quanh quan tài) tiễn biệt cố trưởng lão hòa thượng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng đoàn viết sổ tang ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, đoàn đến chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm tưởng niệm cố hòa thượng Thích Tâm Giác, đệ nhất tổ khai sơn chùa Vĩnh Nghiêm nhân ngày giỗ (20.10 năm Bính Ngọ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại Nam Định. Trong cuộc đời tu hành, trưởng lão hòa thượng có nhiều đóng góp đối với Phật giáo Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, đối ngoại và từng tham gia phong trào đấu tranh bảo vệ Phật giáo năm 1963.

Trưởng lão hòa thượng cũng là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân năm 1963.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11, trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Lễ tang Đức Phó pháp chủ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lễ nhập kim quan diễn ra chiều 25.11 tại chùa Vĩnh Nghiêm. Trong những ngày qua, nhiều đoàn chư tôn đức tăng ni, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo người dân, phật tử đã đến dâng hương, tưởng niệm.

Theo chương trình lễ tang, lễ viếng kéo dài đến 20 giờ hôm nay (28.11). Lễ truy niệm sẽ được cử hành lúc 7 giờ ngày 29.11, sau đó cung tiễn kim quan trưởng lão hòa thượng đến nghĩa trang Hoa viên Bình An (thành phố Đồng Nai) cử hành lễ trà tỳ.