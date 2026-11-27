Đọc tin trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch, tôi lặng người ngồi im. Dù biết rằng mấy tuần trước sức khỏe của ngài khiếm an, tưởng chừng như không qua khỏi. Dẫu vậy, lòng vẫn thấy chông chênh, chợt nhớ lại những lần cuối về thăm ngài ở tổ đình Vĩnh Nghiêm.



Mấy năm gần đây, mỗi mùa an cư kiết hạ, thầy trò Khánh An chúng tôi thường về tổ đình dâng lễ. Mỗi lần như vậy, đều được đảnh lễ, vấn an và được ngài ban huấn thị, nhắc nhở tu hành. Khi xong lễ, ra về, lòng vẫn nghĩ còn có lần sau. Sáng nay, lòng tôi lặng đi khi biết rằng hai chữ "lần sau" đã không còn nữa!

Những năm tháng dưới bóng tùng

Hòa thượng là bậc thầy của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam. Riêng tôi, duyên thầy trò bắt đầu từ chùa Giác Minh, vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Mỗi tuần chúng tôi sang học Bát thức quy củ tụng Trang chú và Duy thức tam thập tụng với ngài.

Trong số những huynh đệ đồng học ngày ấy có hòa thượng Giác Dũng, hòa thượng Minh Đức, thượng tọa Thanh Phong cùng nhiều huynh đệ nữa.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, bậc thầy của nhiều thế hệ tăng ni Việt Nam ẢNH: NVCC

Thuở ấy, đời sống học tăng còn chật vật, sắm được chiếc máy cassette cũ để thâu lời hòa thượng giảng là mừng lắm. Học xong, về lại chùa, mở băng, nghe đến đâu chép đến đó. Gặp câu tụng khó lại lui băng nghe thêm lần nữa, rồi đem soi vào tâm mình mà tập.

Những mùa an cư kiết hạ ở Vĩnh Nghiêm, chúng tôi mong nhất là đến giờ dạy của hòa thượng. Hôm nào ngài giảng, tăng ni, phật tử các nơi về dự rất đông. Ngài có một hấp lực lớn trong lúc truyền đạt, đó là nghệ thuật biểu cảm.

Ngài luôn chứng minh giáo pháp bằng khoa học, trích dẫn những câu tiếng Anh và đưa ra hình ảnh những danh nhân phương Tây hướng tâm về đạo Phật, giúp chúng tôi có cái nhìn mới về phương pháp sư phạm Phật giáo mà trước giờ cứ hiểu đạo Phật là lối truyền đạt gia giáo cổ xưa.

Thi thoảng, giảng một đoạn luận, dẫn một lời kinh, có khi ngài thong thả kể sang chuyện thuở hầu cận tổ Tuệ Tạng, chuyện Đức đệ nhất Pháp chủ, chuyện các bậc tôn túc thời chấn hưng Phật giáo. Tôi ngồi nghe, nhiều lúc quên cả ghi chép. Thì ra bậc giáo thọ uyên bác ngồi trước mặt mình cũng từng là học tăng, cũng đã ngồi bên các bậc trưởng thượng ngày trước như thế.

Thượng tọa Thích Trí Chơn luôn khắc ghi những lời dạy và ân tình của vị ân sư ẢNH: NVCC

Pháp nạn năm 1963 ở miền Nam, ngài đã dấn thân tranh đấu cho đạo pháp và là một trong những người có mặt khi Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, tôi lại thấy cái duyên của thế hệ mình lớn biết bao.

Chúng tôi được yên ổn ngồi học dưới mái chùa. Còn vị giáo thọ đang thong thả giảng cho chúng tôi nghe đã từng đi qua những ngày mà các bậc tiền nhân phải lấy thân mình gìn giữ đạo pháp.

Là học tăng Vĩnh Nghiêm, tôi còn được hưởng một cái phước mà về sau tôi nhận thấy rất quý. Mỗi khi tổ đình hữu sự, các bậc trưởng lão lại về. Có bữa hòa thượng Đức Nghiệp ngồi cùng quý hòa thượng Trí Dũng, Thanh Kiểm, Tuệ Đăng, Quảng Thạc, Quang Khải…

Khi thì các ngài bàn Phật sự trong sơn môn, khi thì về tổ đình dự đại lễ. Các ngài là huynh đệ với nhau, có dịp ngồi nán lại nhắc chuyện xưa. Lớp nhỏ chúng tôi nghe một tiếng thưa gửi, thấy cái cách một vị ngồi lắng nghe vị kia, cũng học được bao điều. Sau này, mỗi khi phải cùng huynh đệ bàn một việc khó, tôi hay nhớ tới dáng các cụ ngồi với nhau thuở ấy. Bài học về hai chữ "sơn môn", tôi đã được học như vậy.

Lời thầy dạy, một đời khắc ghi

Có lần hầu trà, lời hòa thượng dạy đến nay tôi vẫn ghi lòng: "Người con Phật thường ví giáo pháp của Đức Thế Tôn quý như kim cương, như vàng ngọc. Nhưng người nắm giữ tài sản quý ấy là thợ kim hoàn, là nghệ nhân thì lại ít ỏi, mà phần nhiều là… nông dân. Tôi mong quý thầy tinh tấn tu học, vận dụng giáo pháp một cách khéo léo như người thợ kim hoàn, như nghệ nhân, thì may ra mới làm hiển lộ được sự mầu nhiệm của giáo pháp nơi đời".

Những lời giáo huấn của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp là hành trang tu học quý báu của hàng hậu học ẢNH: NVCC

Về sau, mỗi khi soạn bài đứng lớp, tôi thường nhớ đến hình ảnh "người thợ kim hoàn" trong lời dạy của ngài. Tôi cố gắng giảng cho học chúng hiểu giáo pháp nhưng đồng thời cũng soi chiếu lại tâm mình.

Có những câu tụng tôi đã chép xong từ thuở còn là học tăng, mà bài học thì đến tuổi này vẫn còn đang học.

Ân sư trong lòng người học trò

Ngày tôi được bổ nhiệm trụ trì tu viện Khánh An, lãnh đạo giáo hội về dự rất đông như hòa thượng Hiển Pháp, hòa thượng Trí Quảng (Đức đệ tứ Pháp chủ), hòa thượng Hiển Tu, hòa thượng Trí Tịnh (Vũng Tàu), hòa thượng Thiện Nhơn (đương kim Chủ tịch Giáo hội) và rất nhiều bậc tôn đức. Hòa thượng cũng về dự.

Tại bàn thờ tổ, ngài khuyến tấn đôi lời rồi trao tôi một bao thơ. Đến bây giờ, nhớ lại cái vui buổi ấy, tôi thấy mình vẫn là học tăng như ngày nào. Người ta đến mừng vị tân trụ trì. Còn tôi, cầm chút lộc ngài cho, thấy mình như đứa học trò nhỏ năm xưa được vị thầy lớn đến chúc phúc.

Rồi đến lễ lạc thành tu viện, ngài lại về dự. Hòa thượng đến dâng hương lễ Phật, tặng hoa chúc mừng và vẫn nhớ cho người học trò chút lộc. Lần ấy ngài đã già, chân đã yếu.

Dù tuổi cao, chân đã yếu, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp vẫn đến dự lễ lạc thành tu viện Khánh An, động viên, khuyến tấn người học trò năm xưa ẢNH: NVCC

Hôm nay nghĩ lại, trong bao nhiêu việc của ngày lạc thành, điều làm tôi xúc động hơn hết là quãng đường thầy đã đến với tôi. Thuở còn trẻ, mỗi tuần chúng tôi tìm sang chùa học với ngài. Đến khi trò dựng được mái chùa để tu tập, hành đạo, vị thầy già lại cất công tìm đến, động viên, khuyến tấn, chúc mừng.

Thế rồi, tình hình sức khỏe của hòa thượng ngày một yếu dần.

Mấy tuần nay thượng tọa Thanh Phong không dám đi đâu xa. Ngay khi ra Hà Nội có Phật sự, thượng tọa cũng tranh thủ về trong ngày. Thượng tọa tâm sự: "Tình hình thọ mạng của cụ trưởng sơn môn lo lắng quá thầy ạ". Sự lo lắng của thượng tọa cứ ngỡ đó là nỗi lo của cái già cái bệnh. Nào ngờ, đó lại là cái lo về quy luật thứ tư của kiếp đời đã đến với trưởng lão hòa thượng.

Rồi đây chốn Vĩnh Nghiêm tôi sẽ thường xuyên lui tới, nhưng bóng tùng thì đã đổ về Tây.

Phương trời lãng đãng chiều mây

Giảng đường bặt tiếng pháp thầy truyền trao.

Đỉnh trầm tỏa, đĩa dầu hao

Tôn dung ngài đã ngự cao nghê tòa.

Nguyện ngài cảnh Phật nở hoa

Ta bà tái hiện vào ra độ đời.

Ngày 16.10 năm Bính Ngọ

Học đồ Trí Chơn

Kính bái biệt trưởng lão hòa thượng.