Hồi kết gay cấn

Đương kim á quân vững vàng

Đội đương kim á quân TNSV THACO cup - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng - vững vàng ngôi đầu vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung trong khi nhà vô địch mùa 1 - đội ĐH Huế bất ngờ thất thủ trước đội ĐH Duy Tân.

Lượt trận thứ hai vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung bắt đầu với bất ngờ lớn trên sân Quân khu 5 (Đà Nẵng) khi đội ĐH Huế sẩy chân trước đội ĐH Duy Tân. Pha bật cao đánh đầu chuẩn xác của Huỳnh Văn Hiệp sau quả đá phạt góc từ đồng đội tạo nên bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm quý giá cho đội ĐH Duy Tân. Các cầu thủ đội ĐH Huế gia tăng sức ép tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội ĐH Duy Tân. Trận thua này khiến đội ĐH Huế thất thế trong cuộc đua giành suất tham dự vòng chung kết, đồng thời thắp lại hy vọng với đội ĐH Duy Tân.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (trái) giành suất đá play-off khu vực TP.HCM với 3 chiến thắng tuyệt đối ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở trận đấu diễn ra sau đó, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng khẳng định sức mạnh khi đánh bại đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng với tỷ số 2-0. Huỳnh Văn Phương và Lê Đức Hào là 2 chân sút lập công giúp đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng giữ mạch toàn thắng, vững vàng ở ngôi đầu bảng với 6 điểm. Thầy trò HLV Trần Trung Kiên nắm trong tay quyền tự quyết, chỉ cần hòa ở lượt trận cuối trước đội ĐH Huế là giành suất tham dự vòng chung kết.

Thắng tuyệt đối để vào play-off

Vòng loại khu vực TP.HCM trên sân Tao Đàn chứng kiến 2 suất vào vòng play-off đầy thuyết phục của đội Trường ĐH Quy Nhơn (nhóm 4) và đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (nhóm 5). Ở lượt cuối nhóm 4, nỗ lực của các cầu thủ đội Trường ĐH Sài Gòn giúp họ đánh bại đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với tỷ số 1-0 để tích lũy được 6 điểm. Tuy nhiên ở trận còn lại, đội Trường ĐH Quy Nhơn khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-1 trước đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, trong đó chỉ sau 15 phút đầu, đội bóng đất võ đã ghi 2 bàn thắng. Toàn thắng cả 3 trận, đạt 9 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Thái Bình Thuận giành vé tham dự vòng play-off đầy thuyết phục. Trong khi đó, đội Trường ĐH Sài Gòn xếp nhì bảng, trông chờ vào tấm vé dành cho 2 đội hạng nhì có thành tích tốt.

Trước khi thi đấu trận cuối nhóm 5, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhận tin vui khi đội Trường ĐH RMIT chia điểm với đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sau trận hòa 2-2. Điều này đồng nghĩa đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (6 điểm) sớm giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé vào play-off. Dù vậy, đội vẫn có những phút cuối chơi bùng nổ, giành chiến thắng 3-0 trước đội Trường ĐH Kinh tế - Luật, qua đó kết thúc vòng bảng với 3 chiến thắng tuyệt đối.

Trường ĐH Trà Vinh vào "chung kết"

Giành chiến thắng "nghẹt thở" 2-1 trước đội Trường ĐH Cửu Long ở lượt trận cuối nhóm B, đội Trường ĐH Trà Vinh giành ngôi nhất cùng tấm vé dự chung kết vòng loại khu vực Tây Nam bộ. Trước khi chạm trán ở lượt trận cuối, đội Trường ĐH Cửu Long nắm lợi thế khi có trong tay 6 điểm, còn đội Trường ĐH Trà Vinh chỉ có 4 điểm. Tình thế này khiến đội Trường ĐH Trà Vinh phải thắng mới giành quyền đi tiếp, đội Trường ĐH Cửu Long chỉ cần hòa. Thế nhưng bản lĩnh của các học trò HLV Trầm Quốc Nam được phát huy đúng thời điểm giúp họ vượt dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1 với các bàn thắng của Nguyễn Thành Phát, Hà Văn Thuận. Đội Trường ĐH Cửu Long vùng lên mạnh mẽ, có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ngay đầu hiệp 2 do công Nguyễn Quốc Khánh và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công nên gục ngã trên sân sau tiếng còi mãn cuộc.

Như vậy, đội Trường ĐH Trà Vinh (nhất nhóm B) sẽ chạm trán với đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp (nhất nhóm A) ở trận chung kết vòng loại khu vực Tây Nam bộ diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày mai 22.1. Đội thắng trong trận đấu này sẽ giành suất tham dự vòng chung kết, đội thua sẽ tranh play-off ở khu vực TP.HCM tìm kiếm tấm vé đến Nha Trang (Khánh Hòa).