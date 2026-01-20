Tính đến lúc này, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dẫn dầu với 6 điểm và hiệu số +5. Đội HUTECH lần lượt thắng đội Trường ĐH RMIT 3-0, trước khi đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2-0. Đoàn quân của HLV Trần Lê Duy đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng play-off với vị trí nhất nhóm.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có lực lượng đều và lối chơi ổn định. Nhiệm vụ giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Kinh tế Luật không phải là khó đối với HUTECH.

Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (phải) đứng trước cơ hội lớn giành vé play-off với ngôi nhất nhóm 5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, đội Trường ĐH Kinh tế Luật hiện đứng hạng ba của nhóm 5 với 3 điểm và hiệu số -5. Đội Trường ĐH Kinh tế Luật buộc phải giành chiến thắng với đội HUTECH với tỷ số đậm thì mới có hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cực khó với thầy trò HLV Lê Minh Tấn.