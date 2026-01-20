Live Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Kinh tế Luật: Đi tiếp với 3 trận thắng?
16 giờ hôm nay (20.1), đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đối đầu đội Trường ĐH Kinh tế Luật ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt cuối nhóm 5, vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO.
Tính đến lúc này, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dẫn dầu với 6 điểm và hiệu số +5. Đội HUTECH lần lượt thắng đội Trường ĐH RMIT 3-0, trước khi đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2-0. Đoàn quân của HLV Trần Lê Duy đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng play-off với vị trí nhất nhóm.
Đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có lực lượng đều và lối chơi ổn định. Nhiệm vụ giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Kinh tế Luật không phải là khó đối với HUTECH.
Trong khi đó, đội Trường ĐH Kinh tế Luật hiện đứng hạng ba của nhóm 5 với 3 điểm và hiệu số -5. Đội Trường ĐH Kinh tế Luật buộc phải giành chiến thắng với đội HUTECH với tỷ số đậm thì mới có hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ cực khó với thầy trò HLV Lê Minh Tấn.
