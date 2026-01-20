Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO.

Live Trường ĐH Sài Gòn - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: Mệnh lệnh phải thắng

Thu Bồn - Bảo Nghi
20/01/2026 06:35 GMT+7

7 giờ 45 hôm nay (20.1), đội Trường ĐH Sài Gòn chạm trán với đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt cuối nhóm 4, vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Trường ĐH Sài Gòn vs Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Ở lượt trận ra quân, đội Trường ĐH Sài Gòn nhận thất bại đầy tiếc nuối trước đội Trường ĐH Quy Nhơn với tỷ số 1-0. Nhưng đến trận đấu thứ hai của mình tại nhóm 4, đội Trường ĐH Sài Gòn đã chứng minh rằng họ là cái tên rất khó chịu. Đoàn quân của HLV Lê Vũ Ngọc Toàn đã kịp trở lại đường đua với chiến thắng trước một đối thủ mạnh khác của nhóm 4 là đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, với tỷ số 2-0.

Trường ĐH Sài Gòn – Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Sài Gòn cần phải thắng đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn để nuôi hy vọng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc đánh bại được Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn giúp đội Trường ĐH Sài Gòn thắp lại cơ hội đi tiếp vào vòng play-off. Hiện tại, đội Trường ĐH Sài Gòn đang xếp nhì ở nhóm 4 với 3 điểm (hiệu số +1), còn đội Trường ĐH Quy Nhơn dẫn đầu với 6 điểm (+6). Do đó, đội Trường ĐH Sài Gòn buộc phải thắng đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm 4 để nuôi hy vọng tiến vào vòng play-off.

Trong màn so tài này, đội Trường ĐH Sài Gòn được đánh giá cao hơn. Đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã không còn mục tiêu phấn đấu sau 2 trận thua (1-3 trước Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, 0-5 trước Trường ĐH Quy Nhơn).

Trường ĐH Sài Gòn – Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: - Ảnh 2.

