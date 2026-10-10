Hội Xuất bản ký kết hợp tác phát triển văn hóa đọc tại Huế

Chiều 10.10 tại TP.Huế, Hội Xuất bản Việt Nam, Công ty CP Thư viện số Việt Nam và đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Huế ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc, xây dựng không gian tri thức số, đưa các hoạt động khuyến đọc đến gần hơn với người dân trên các nền tảng số.

Tham dự lễ ký kết có ông Cái Quang Bình, Chánh văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Thư viện số Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hoài, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Huế cùng đông đảo khách mời.

Ông Cái Quang Bình – Chánh văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Ảnh: DŨNG ANH

Theo thỏa thuận, Công ty CP Thư viện số Việt Nam cung cấp nền tảng “Không gian tri thức số dùng chung”, hỗ trợ các đơn vị tham gia khởi tạo không gian số, cấp tài khoản quản trị, hướng dẫn sử dụng, cung cấp mã QR và đường dẫn truy cập, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, trong thời hạn 12 tháng, công ty hỗ trợ quyền sử dụng nền tảng và quyền truy cập kho khoảng 3.000 tài nguyên số đủ điều kiện khai thác theo phạm vi chương trình. Việc triển khai được thực hiện theo từng giai đoạn, căn cứ danh sách các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Kết nối hoạt động đọc trực tiếp và không gian số

Trong lĩnh vực trường học và cộng đồng, Hội Xuất bản Việt Nam cùng các bên phối hợp tổ chức hoạt động đọc sách, giới thiệu sách, giao lưu, tọa đàm, cuộc thi, ngày hội văn hóa đọc và các chương trình khuyến đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động đọc tại thư viện, trường học và không gian cộng đồng cũng được khuyến khích kết nối với nền tảng số, góp phần duy trì thói quen đọc và tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức thường xuyên.

Hội Xuất bản Việt Nam đảm nhiệm vai trò định hướng nội dung, kết nối các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, tác giả, chuyên gia và các nguồn lực trong lĩnh vực xuất bản. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Huế phối hợp lựa chọn, giới thiệu các đơn vị phù hợp để triển khai mô hình, khuyến khích trường học, tổ chức Đoàn và các đơn vị cơ sở chủ động tổ chức hoạt động đọc sách.

Công ty CP Thư viện số Việt Nam phụ trách vận hành nền tảng, hướng dẫn và tập huấn cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên về quản trị không gian số, khai thác tài nguyên và tổ chức hoạt động phát triển người đọc. Đơn vị cũng cung cấp dữ liệu, báo cáo về tình hình sử dụng nền tảng để phục vụ đánh giá chương trình.

Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Thành Đoàn TP.Huế và Tổng giám đốc CP Thư viện số Việt Nam Nguyễn Anh Dũng (từ trái sang) ký kết hợp tác chiều 10.10

Ảnh: DŨNG ANH

Việc kết nối không gian tri thức số nhằm duy trì thói quen đọc và khai thác tri thức thường xuyên trên internet Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tại lễ ký kết, đại diện công ty giới thiệu các tính năng của Không gian tri thức số, giúp đại biểu tìm hiểu mô hình và khả năng hỗ trợ tiếp cận, khai thác tài nguyên tri thức trên môi trường số.

Chương trình hợp tác tạo cơ sở để các đơn vị huy động nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, khuyến khích tinh thần tự học và góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi cho học sinh, thanh thiếu nhi và cộng đồng tại Huế.

