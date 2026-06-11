Hôm nay 11.6 là ngày gì mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 160. Theo lịch âm hôm nay 11.6 là ngày 26 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 11.6 là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Thổ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 6 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6, khi tiết Hạ chí bắt đầu.

Ngày 11.6 là ngày gì ở Việt Nam và thế giới?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải ngày lễ lớn. Tuy nhiên hôm nay được nhiều người quan tâm vì đánh dấu kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2026).

Ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế vui chơi (International Day of Play). Theo Timenaddate.com, ngày này do Liên Hiệp Quốc công nhận, được tổ chức hằng năm vào ngày 11.6 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của vui chơi đối với sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em.

Hôm nay là ngày Quốc tế vui chơi (International Day of Play) ẢNH: C.A.B

Việc tổ chức ngày này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 3.2024, đặc biệt do Việt Nam đồng bảo trợ và khởi xướng, nhằm công nhận hoạt động vui chơi là quyền cơ bản và thiết yếu đối với sự phát triển và sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Ở Mỹ cũng như một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày bắp luộc. Timenaddate.com cho biết cách tuyệt vời hơn để chào đón mùa hè chính là việc thưởng thức món bắp luộc thơm ngon.

"Hãy cùng kỷ niệm món ăn phổ biến của mùa hè này vào ngày bắp luộc, được tổ chức hằng năm vào ngày 11.6. Bắp ngô là một loại món ăn mà các hạt bắp được nấu chín và ăn ngay cả khi còn sống. Bắp ngô có thể được luộc, nướng hoặc quay và dùng làm món ăn kèm hoặc ăn riêng", chuyên gia thông tin.