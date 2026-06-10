Lịch âm hôm nay ngày Đường Phong: Dân gian quan niệm là ngày đẹp để xuất hành

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 159. Theo lịch âm hôm nay 10.6 là ngày 25 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 10.6 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đường Phong. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 5 người Việt đón tiết khí Mang chủng, tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của năm 2026. Tiết khí này kéo dài từ ngày 5.6 và kết thúc vào ngày 21.6.

Ngày 10.6 là ngày gì ở Việt Nam và thế giới?

Ở Việt Nam, hôm nay không phải ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay là ngày được nhiều người quan tâm. Theo Timenaddate.com, hôm nay là ngày Quốc tế đối thoại giữa các nền văn minh.

Ngày 7.6.2024, khóa họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết do Trung Quốc đề xuất chỉ định ngày Quốc tế đối thoại giữa các nền văn minh.

Nghị quyết nêu rõ mọi thành tựu văn minh đều là di sản tập thể của nhân loại, ủng hộ việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối thoại giữa các nền văn minh trong việc duy trì hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung, nâng cao phúc lợi con người và đạt được tiến bộ chung.

Nghị quyết kêu gọi đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn minh, phản ánh đầy đủ bản chất cốt lõi của sáng kiến văn minh toàn cầu. Nghị quyết chỉ định ngày 10.6 hằng năm là ngày Quốc tế đối thoại giữa các nền văn minh. Theo đó, nghị quyết kêu gọi tất cả các nước thành viên và cơ quan Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày quốc tế này thông qua nhiều sự kiện và hoạt động.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, là ngày trà đá. Đây là loại thức uống phổ biến với nhiều phiên bản trên thế giới ẢNH: CAO AN BIÊN

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, là ngày trà đá, theo Timeanddate.com. Hãy chào đón mùa hè và kỷ niệm ngày lễ thơm ngon và sảng khoái này bằng cách tự thưởng cho mình một ly trà đá lớn.

Trà đá là một loại đồ uống được pha chế bằng cách làm lạnh trà đã pha, thường được dùng kèm với đá. Trà đá là một loại đồ uống phổ biến trên toàn thế giới và thường được làm từ trà xanh hoặc trà đen. Trà đá có thể được phục vụ có đường hoặc không đường, nguyên chất hoặc thêm hương vị - thường là chanh hoặc đào.