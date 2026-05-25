Hôm nay 25.5 ngày về trẻ em ở Mỹ, tại Việt Nam là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 144. Theo lịch âm hôm nay 25.5 là ngày 9 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ở Việt Nam, ngày 25.5 gắn với nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử. Ngày 25.5.1938, Hội truyền bá Quốc ngữ chính thức ra mắt tại trụ sở Hội Thể dục Thể thao Hà Nội. Hội được thành lập với mục tiêu xóa nạn mù chữ, mở các lớp học miễn phí cho người dân và in sách giáo khoa phát cho người học.

Ngày 25.5.1950. xưởng Tiền Phong, tiền thân của Nhà máy Z151 thuộc Tổng cục Kỹ thuật đã được thành lập tại Bắc Kạn. Sự ra đời của xưởng đánh dấu bước phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đặc biệt trong việc sửa chữa và chế tạo phương tiện vận tải quân sự.

Trên thế giới, Timeanddate.com cho biết ngày 25.5 là ngày Quốc gia về trẻ em mất tích ở Mỹ. Ngày này nhằm cảnh báo về vấn nạn bắt cóc trẻ em. Ngày này bắt nguồn từ sự kiện ngày 25.5.1979, cậu bé Etan Patz, 6 tuổi, người New York đã biến mất trên đường đến trường.

Sau đó, hình ảnh của em là một trong những trường hợp đầu tiên được in lên vỏ hộp sữa để tìm kiếm, từ đó tạo ra phong trào quốc gia bảo vệ trẻ em tại Mỹ. Ngày Quốc gia về trẻ em mất tích được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

Từ năm 1979 đến năm 1981, một loạt vụ bắt cóc trẻ em đã gây chấn động dư luận Mỹ. Etan Patz, khi đó 6 tuổi, đã biến mất trên đường đến trường vào ngày 25.5.1979. Cậu bé không bao giờ được tìm thấy và được tuyên bố là đã chết theo pháp luật vào năm 2001.

Vụ án này thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông và cuối cùng dẫn đến sự hình thành phong trào tìm kiếm trẻ em mất tích. Ngày Quốc gia trẻ em mất tích trùng với ngày cậu bé biến mất.