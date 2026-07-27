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Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 27.7 sao Thổ nghịch hành, hiện tượng này báo hiệu điều gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
Sao Thổ, hành tinh khí khổng lồ nổi tiếng bắt đầu chuyển động nghịch hành hôm nay 27.7. Dưới góc độ khoa học, hiện tượng sao Thổ nghịch hành báo hiệu gì?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), ngày 27.7 hôm nay có hiện tượng sao Thổ nghịch hành, khiến hành tinh này thay vì tiếp tục chuyển động về phía đông, nó lại dường như đứng yên, sau đó chuyển sang "đi lùi" về phía tây trên nền trời khi nhìn từ trái đất.

Hôm nay 27.7 sao Thổ nghịch hành, hiện tượng này báo hiệu điều gì?- Ảnh 1.

Nếu quan sát vị trí của sao Thổ qua nhiều đêm liên tiếp, người yêu thiên văn sẽ thấy hành tinh này từ từ "đi lùi" giữa nền sao, hiện tượng này là sao Thổ nghịch hành

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Đừng lo, sao Thổ không thật sự "quay đầu". Đây chỉ là hiệu ứng phối cảnh khi trái đất chuyển động nhanh hơn trên quỹ đạo quanh mặt trời dần vượt qua sao Thổ. Từ góc nhìn của chúng ta, hành tinh này trông như đang đảo ngược hướng chuyển động", HAS cho biết.

Hiện tượng chuyển động nghịch hành xảy ra với tất cả các hành tinh nằm ngoài quỹ đạo trái đất và là báo hiệu cho thấy sao Thổ đang tiến gần đến vị trí trực đối - thời điểm hành tinh này sáng hơn, mọc sớm hơn và là thời điểm lý tưởng để quan sát. 

Sao Thổ sẽ "đi lùi" giữa nền sao

Nếu quan sát vị trí của sao Thổ qua nhiều đêm liên tiếp, người yêu thiên văn sẽ thấy hành tinh này từ từ "đi lùi" giữa nền sao. Đây là một trong những hiện tượng thú vị nhất của cơ học thiên thể. Có những lúc tưởng như đang đi lùi, nhưng đó chỉ là góc nhìn. 

Sao Thổ vẫn tiếp tục hành trình quanh mặt trời và hành tinh trái đất của chúng ta cũng vậy. "Dù bạn có tin vào chiêm tinh hay không, thì "nghịch hành" của sao Thổ lần này hoàn toàn là một hiện tượng thiên văn do chuyển động của trái đất và sao Thổ tạo nên, chứ không phải vì vũ trụ muốn thử thách bạn", chuyên gia lý giải hiện tượng này dưới góc độ khoa học.

Theo Space.com, chuyển động nghịch hành hay "ngược chiều" của các hành tinh như sao Mộc, sao Thổ hay sao Hỏa chỉ là ảo ảnh, đánh lừa thị giác. Sao Hỏa sẽ bắt đầu chu kỳ nghịch hành tiếp theo, một cột mốc quan trọng trong quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa quanh mặt trời vào khoảng ngày 10.1.2027. Vào thời điểm đó, sao Hỏa sẽ di chuyển về phía tây, nằm phía trước các vì sao, trái ngược với chuyển động thường lệ về phía đông của nó.

So với các ngôi sao cố định, các hành tinh thường được nhìn thấy di chuyển về phía đông. Nhưng đôi khi, chúng dường như tạm dừng chuyển động về phía đông này trong giây lát. Chúng đạt đến điểm mà các nhà thiên văn học gọi là điểm dừng.

Hôm nay 27.7 sao Thổ nghịch hành, hiện tượng này báo hiệu điều gì?- Ảnh 2.

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ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Các nhà thiên văn học thời kỳ đầu tin rằng trái đất nằm ở trung tâm vũ trụ. Vì vậy, họ đã nỗ lực rất nhiều để cố gắng giải thích chuyển động nghịch hành trong vũ trụ lấy trái đất làm trung tâm đó. 

Họ đưa ra giả thuyết rằng mỗi hành tinh không chỉ quay quanh trái đất mà còn tự quay quanh một điểm di chuyển trên quỹ đạo của nó, được gọi là vòng xoay phụ (epicycle). Hãy tưởng tượng bạn đang quăng một quả bóng buộc bằng sợi dây quanh tay trong khi xoay tròn tại chỗ.

Điều đó tương tự như quan điểm cổ xưa về chuyển động nghịch hành. Khi người ta chấp nhận rộng rãi rằng trái đất và các hành tinh khác quay quanh mặt trời, thì chuyển động nghịch hành đột nhiên trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

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