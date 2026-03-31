Hôm nay 31.3 là ngày cuối cùng tháng 3: Theo lịch âm có phải ngày đẹp?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần, cũng là ngày cuối cùng của tháng 3. Ngày này đánh dấu năm 2026 trải qua được 90 ngày. Theo lịch âm hôm nay, 31.3 là ngày 13 tháng 2, còn gọi là ngày Giáp Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, không thích hợp để khởi sự khi "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Về mặt tiết khí, người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết Lập xuân trong cuối tháng 3, trước khi đón tiết Thanh minh (Tết Thanh minh) vào đầu tháng 4, tức cuối tuần này.

Ngày cuối cùng của tháng 3 là ngày gì?

Trang Timeanddate.com, ngày 31.3 là ngày Quốc tế về người chuyển giới (International Transgender Day of Visibility), được nhiều người thuộc cộng đồng LGBT quan tâm.

Diễn ra vào ngày 31.3 hằng năm, ngày này nhằm tôn vinh sự hiện diện, thành tựu và quyền của cộng đồng người chuyển giới trên toàn thế giới. Ngày này tập trung vào sự tích cực, nâng cao nhận thức và chống lại phân biệt đối xử.

Ít ai biết ngày 31.3 hôm nay cũng là ngày kỷ niệm phát minh ra đèn Bunsen từ nhà hóa học người Đức Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen. Đóng góp quan trọng nhất của Robert Bunsen đã làm thay đổi các phòng thí nghiệm hóa học trên toàn thế giới, chính là đèn Bunsen.

Timeanddate.com cho biết là một dụng cụ không thể thiếu trong mọi phòng thí nghiệm hóa học, đèn Bunsen là thiết bị sử dụng khí dễ cháy để tạo ra ngọn lửa nóng. Đèn Bunsen là tiền thân của bếp ga mà nhiều người sử dụng trong nhà ngày nay.

Sinh ngày 31.3.1811, Robert Bunsen được coi là người tiên phong trong lĩnh vực quang hóa học. Quang hóa học là một nhánh chuyên biệt của hóa học nghiên cứu các tác động hóa học của ánh sáng. Ông cũng nổi tiếng với công trình nghiên cứu về hóa học của asen, một nguyên tố hóa học được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bảo quản gỗ, nhưng cũng độc hại đối với con người và động vật với lượng lớn.