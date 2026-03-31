Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 31.3 là ngày cuối cùng tháng 3: Theo lịch âm có phải ngày đẹp?

Cao An Biên
31/03/2026 05:00 GMT+7

Ngày 31.3 hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3 dương lịch. Đây là ngày gì theo lịch âm, lịch vạn niên mà nhiều người quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần, cũng là ngày cuối cùng của tháng 3. Ngày này đánh dấu năm 2026 trải qua được 90 ngày. Theo lịch âm hôm nay, 31.3 là ngày 13 tháng 2, còn gọi là ngày Giáp Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 31.3 là ngày cuối cùng tháng 3: Theo lịch âm có phải ngày đẹp? - Ảnh 1.

Hôm nay 31.3 là ngày cuối cùng của tháng 3 dương lịch

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, không thích hợp để khởi sự khi "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Về mặt tiết khí, người Việt vẫn đang trong những ngày của tiết Lập xuân trong cuối tháng 3, trước khi đón tiết Thanh minh (Tết Thanh minh) vào đầu tháng 4, tức cuối tuần này.

Ngày cuối cùng của tháng 3 là ngày gì?

Trang Timeanddate.com, ngày 31.3 là ngày Quốc tế về người chuyển giới (International Transgender Day of Visibility), được nhiều người thuộc cộng đồng LGBT quan tâm.

Diễn ra vào ngày 31.3 hằng năm, ngày này nhằm tôn vinh sự hiện diện, thành tựu và quyền của cộng đồng người chuyển giới trên toàn thế giới. Ngày này tập trung vào sự tích cực, nâng cao nhận thức và chống lại phân biệt đối xử.

Hôm nay 31.3 là ngày cuối cùng tháng 3: Theo lịch âm có phải ngày đẹp? - Ảnh 2.

Ngày 31.3 là ngày Quốc tế về người chuyển giới (International Transgender Day of Visibility), được nhiều người thuộc cộng đồng LGBT quan tâm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ít ai biết ngày 31.3 hôm nay cũng là ngày kỷ niệm phát minh ra đèn Bunsen từ nhà hóa học người Đức Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen. Đóng góp quan trọng nhất của Robert Bunsen đã làm thay đổi các phòng thí nghiệm hóa học trên toàn thế giới, chính là đèn Bunsen.

Timeanddate.com cho biết là một dụng cụ không thể thiếu trong mọi phòng thí nghiệm hóa học, đèn Bunsen là thiết bị sử dụng khí dễ cháy để tạo ra ngọn lửa nóng. Đèn Bunsen là tiền thân của bếp ga mà nhiều người sử dụng trong nhà ngày nay.

Sinh ngày 31.3.1811, Robert Bunsen được coi là người tiên phong trong lĩnh vực quang hóa học. Quang hóa học là một nhánh chuyên biệt của hóa học nghiên cứu các tác động hóa học của ánh sáng. Ông cũng nổi tiếng với công trình nghiên cứu về hóa học của asen, một nguyên tố hóa học được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm bảo quản gỗ, nhưng cũng độc hại đối với con người và động vật với lượng lớn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận