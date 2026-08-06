Hôm nay 6.8 là ngày gì ở Việt Nam mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 218. Theo lịch âm hôm nay 6.8 là ngày 24 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 6.8 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đuối lý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 14 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 6.8 là ngày gì đáng chú ý?

Ở Việt Nam, ngày 6.8 được biết đến là ngày An ninh mạng Việt Nam. Ngày 20.9.2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg lấy ngày 6.8 hằng năm là ngày An ninh mạng Việt Nam.

Trên thực tế ngày nay, không gian mạng không chỉ là hạ tầng công nghệ thông tin mà đã trở thành môi trường diễn ra hầu hết các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Từ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, giao dịch tài chính, thương mại điện tử đến giáo dục, y tế và sản xuất kinh doanh đều gắn chặt với các nền tảng số.

Cùng với những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại là các nguy cơ ngày càng gia tăng, các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu, mã độc tống tiền, đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến, phát tán thông tin sai sự thật, hay lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngày An ninh mạng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu trở thành nguồn lực mới của nền kinh tế số, bảo vệ không gian mạng cũng chính là bảo vệ hạ tầng phát triển và chủ quyền quốc gia trên môi trường số.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày hơi thở thơm mát. Theo Timeanddate.com, ở Mỹ, ngày 6.8 hằng năm được nhớ đến là ngày khuyến khích mọi người dành chút thời gian tìm hiểu thêm về sức khỏe răng miệng, cách chăm sóc răng và giữ hơi thở thơm mát mỗi ngày.