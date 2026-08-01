Tháng 8 chính thức bắt đầu: Lịch âm hôm nay nhiều người quan tâm

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, ngày đầu tiên của tháng 8, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 213. Theo lịch âm hôm nay 1.8 là ngày 19 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay bắt đầu tháng 8 dương lịch có 31 ngày. Lịch hôm hôm nay 1.8 có ngày đặc biệt

Theo lịch âm, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày rất quan trọng trong Phật giáo, ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo (19 tháng 6 âm lịch). Ngày này tưởng nhớ vị bồ tát gần gũi với chúng sinh, nhắc nhở Phật tử sống lương thiện, không oán thù, luôn bao dung để bản thân tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Hằng năm, phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm trong các ngày âm lịch 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Trong đó, ngày 19 tháng 2 là ngày vía Quán Thế Âm đản sanh, ngày 19 tháng 6 ngày là vía Quán Thế Âm thành đạo và ngày 19 tháng 9 là ngày vía Quán Thế Âm xuất gia.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Tháng 8 dương lịch có ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, ngày 1.8 là ngày kỷ niệm 96 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2026).

Trải qua chặng đường 96 năm, công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối dân với Đảng, xây đắp niềm tin để nhân dân cùng Đảng đạt được những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Trên mạng xã hội, nhiều người hy vọng đón tháng 8 với nhiều điều may mắn ẢNH: THANH TÙNG

Trên thế giới, hôm nay được quan tâm vì là ngày Thế giới phòng chống ung thư phổi (World Lung Cancer Day). Theo nationaltoday.com, ngày này được tổ chức vào ngày 1.8 hằng năm nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của tác động toàn cầu của bệnh ung thư phổi, nâng cao nhận thức, khuyến khích tầm soát sớm và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Tháng 8.2026 chính thức bắt đầu hôm nay, trong tháng này, có nhiều ngày kỷ niệm ở Việt Nam và trên thế giới như ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (ngày 10.8); ngày Quốc tế thanh thiếu niên (ngày 12.8); ngày Quốc tế những người thuận tay trái (ngày 13.8); ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (ngày 19.8); ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (ngày 19.8)...