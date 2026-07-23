Hôm nay 23.7 là ngày gì mà nhiều người Việt đặc biệt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 204. Theo lịch âm hôm nay 23.7 là ngày 10 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 23.7 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày được nhiều người Việt quan tâm vì là ngày đầu tiên của tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Người Việt vừa trải qua tiết Tiểu thử, kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Tiểu thử ứng với kinh độ mặt trời bằng 105°. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "nóng nhẹ".

Người Việt cần lưu ý gì trong tiết Đại thử?

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đại thử ứng với kinh độ mặt trời bằng 120°. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là "nóng oi".



Hôm nay là ngày đầu tiết Đại thử ẢNH: THANH TÙNG

Theo kinh nghiệm dân gian, đây là giai đoạn cao điểm của mùa hè, thời tiết thường oi bức kéo dài, xen kẽ các cơn mưa lớn. Do đó, nhiều người nên hạn chế ra nắng gắt buổi trưa, bổ sung đủ nước, ăn thực phẩm giải nhiệt và sắp xếp sinh hoạt hợp lý để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tiết Đại thử là lời nhắc về việc điều chỉnh sinh hoạt để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Giai đoạn này đòi hỏi mọi người ăn uống thanh mát, nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế làm việc quá sức để bảo vệ sức khỏe trước cái nóng gay gắt kéo dài.

Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm tiết Đại thử còn mang ý nghĩa chuyển mình và chuẩn bị, không chỉ trong nông nghiệp mà cả tinh thần. Người xưa xem đây là lúc chậm lại, tích lũy năng lượng, sắp xếp lại nhịp sống để sẵn sàng đón giai đoạn mới thuận lợi hơn sau khi mùa nóng đạt đỉnh.