Trong chiều tối qua, mưa trái mùa kèm theo giông sét đã xuất hiện nhiều nơi trên khu vực Nam bộ; mưa lớn trên 50mm xuất hiện cục bộ ở khu vực bán đảo Cà Mau, tại TP.Cần Thơ, mưa lớn kèm theo giông lốc khiến một cây xanh trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Ninh Kiều) ngã đè lên một số ô tô đang đỗ ven đường. Sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện và gây gián đoạn giao thông qua khu vực. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp xử lý, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.



Từ hôm nay, mưa trái mùa gia tăng trên địa bàn TP.HCM và khu vực Nam bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa trái mùa này sẽ kéo dài đến cuối tháng. Cụ thể, trong ngày hôm nay (26.11) thời tiết Nam bộ phổ biến mây thay đổi, đôi lúc trời chuyển nhiều mây khiến nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ chiều tối nay, mây giông phát triển mang theo những cơn mưa rào và giông. Khoảng 1/3 diện tích khu vực sẽ xuất hiện mưa giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 27 - 29.11, mưa giông sẽ gia tăng rõ rệt hơn cả về diện và lượng trên khu vực Nam bộ. Tuy nhiên, vì là mưa trái mùa nên phổ biến mưa rào và giông rải rác; mưa vừa, mưa to chỉ xảy ra cục bộ. Trong những ngày tới, trời chuyển nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm, cảm giác bớt oi bức hơn vào trưa chiều.

Nguyên nhân của đợt mưa trái mùa này do hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 2 - 6 độ vĩ bắc (phía nam bán đảo Cà Mau) và nhiễu động gió đông trên cao hoạt động nhẹ chi phối đến thời tiết khu vực. Trong những ngày tới, rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển nhẹ lên phía bắc gần với bán đảo Cà Mau hơn. Vì vậy, đợt mưa trái mùa này tập trung nhiều ở khu vực bán đảo Cà Mau và các tỉnh miền Tây, sau mở rộng ra khu vực ven biển phía đông của Nam bộ.

Mưa lớn từ chiều đến tối, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi ngập sâu



