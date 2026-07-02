Hơn 100 trang web đăng lậu 26.000 bộ phim, thu lợi 308 tỉ đồng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố 7 bị can, trong đó Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh bị khởi tố về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và tội "rửa tiền".

Bị can Nguyễn Đình Minh Khoa (trái) và Nguyễn Trung Anh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Các bị can Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy bị khởi tố tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Trong số bị can, Khoa, Anh, Xuân và Thanh bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Toàn, Luân và Duy được tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Bộ Công an, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình lĩnh vực, địa bàn và thông tin từ các cơ quan chức năng phía Mỹ cung cấp, C03 đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, xác minh vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng internet qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ hoạt động quảng cáo có quy mô hoạt động trên không gian mạng xuyên quốc gia.

Bị can Nguyễn Hoàng Thanh (trái) và Nguyễn Đình Xuân ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đường dây này do nhóm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành.

Bước đầu, C03 xác định từ năm 2020 đến tháng 4.2026, các bị can đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu, thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim, thu được khoảng 12,85 triệu USDT (khoảng 308,4 tỉ đồng) tiền quảng cáo trên các trang web.

Hai bị can Doãn Thành Luân (trái) và Nguyễn Phước Toàn ẢNH: BỘ CÔNG AN

Số tiền hưởng lợi thu được, các bị can dùng thủ đoạn gian dối che giấu nguồn, dòng tiền để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân ở các ngân hàng để đưa vào lưu thông công khai và sử dụng mua bất động sản, xe ô tô để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Bị can Nguyễn Khương Duy ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bộ Công an cho hay, C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.