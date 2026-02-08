Hơn 1.000 người nếm trái đắng vì nhóm lừa đảo tiền số

Ngày 8.2, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá một nhóm lừa đảo tiền số hoạt động theo hình thức kinh doanh đa cấp trên không gian mạng, sử dụng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.



Nguyễn Văn Luyện tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện (42 tuổi, quê Phú Thọ) đứng ra cầm đầu đường dây. Luyện thuê người tạo lập đồng tiền kỹ thuật số mang tên LKT (Luxkingtech), xây dựng website, hệ thống truyền thông và các kênh quảng bá nhằm kêu gọi người tham gia đầu tư.

Để tạo niềm tin, các đối tượng giới thiệu Luxkingtech là dự án công nghệ tiềm năng, cam kết lợi nhuận cao, trả thưởng hấp dẫn theo mô hình đa cấp. Người tham gia được khuyến khích mời gọi thêm nhà đầu tư mới để hưởng hoa hồng, từ đó nhanh chóng mở rộng mạng lưới trên nhiều tỉnh, thành.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định toàn bộ đồng tiền kỹ thuật số LKT đều do nhóm đối tượng tự tạo ra, không có giá trị thực, không được bảo chứng bởi bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh hay tài sản nào. Bản chất dòng tiền vận hành trong hệ thống là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, mang dấu hiệu lừa đảo điển hình.

Khi lượng người tham gia giảm, hệ thống có nguy cơ sụp đổ, vụ việc bị phát giác. Công an TP.Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và tổ chức triệt phá thành công đường dây này.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luyện và 2 đồng phạm về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm lừa đảo hơn 1.000 người sập bẫy, với tổng số tiền khoảng 175 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính cùng nhiều tài sản khác, tổng giá trị ước khoảng 50 tỉ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với các dự án tiền số, đầu tư lợi nhuận cao bất thường nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo.