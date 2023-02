Hơn 1.300 doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

Đây là thông tin được Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 diễn ra hôm nay 24.2.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam cắt giảm 3.000 lao động trong tháng 2 ĐỘC LẬP

Theo bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư cho thấy, tính từ tháng 9.2022 đến hết tháng 1.2023, có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động.

Trong đó, số lao động bị giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người (chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng); tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người (chiếm 1,28%); chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người (chiếm 9%).

Số lao động bị ảnh hưởng phần lớn ở các doanh nghiệp FDI (chiếm 75% tổng số lao động bị ảnh hưởng), tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ (chiếm 77% tổng số lao động bị ảnh hưởng); chủ yếu ở các tỉnh, thành phố khu vực phía nam như: TP.HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang... (chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc).

So với năm 2021, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ lương đều giảm. Có 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh, thành phố nợ 74,29 tỉ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người. Đến nay đã giải quyết 17,83 tỉ đồng tiền lương của 486 người lao động; chưa giải quyết 56,45 tỉ đồng tiền lương của 5.493 người lao động.

Trong dịp tết Nguyên đán 2023, cả nước xảy ra 26 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh, thành phố, giảm 25 cuộc so với dịp tết Nguyên đán năm 2022 (xảy ra 51 cuộc).

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, với sự chia sẻ của người lao động và nỗ lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người lao động của người sử dụng lao động, tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023 giảm so với tết Nguyên đán 2022.

Tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể không phức tạp so với các năm trước; không có vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp, ngừng việc là do doanh nghiệp chậm trả lương, người lao động không đồng tình với mức thưởng tết, đề nghị đảm bảo chất lượng bữa ăn ca, thái độ của quản lý đối với người lao động không phù hợp.