Hơn 2.000 công nhân TP.HCM được khám sức khỏe, tư vấn pháp luật miễn phí

Tham dự chương trình có lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, đại diện Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM…

Hơn 2.000 công nhân, người lao động được khám sức khỏe, tư vấn pháp luật ẢNH: ĐÌNH TRỌNG

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Người lao động được khám lâm sàng đầy đủ các chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết; đồng thời được tư vấn về dinh dưỡng, luyện tập, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm hỏi, động viên công nhân ẢNH: UYÊN LÊ

Các hoạt động sàng lọc được tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khoemanh.net, góp phần hỗ trợ phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

Toàn bộ kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và đồng bộ với hệ thống quản lý sức khỏe quốc gia, tạo điều kiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người lao động.

Lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà cho công nhân

ẢNH: ĐÌNH TRỌNG

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, một nội dung nổi bật của chương trình là tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân với sự tham gia của đội ngũ luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề thiết thực như pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong quan hệ lao động.

Chương trình mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với công nhân, người lao động ẢNH: UYÊN LÊ

Đặc biệt, các tình huống pháp lý được xây dựng dưới hình thức tiểu phẩm tương tác và tư vấn trực tiếp nhằm giúp công nhân dễ tiếp cận, dễ hiểu và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, "Ngày hội công nhân" được tổ chức với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, truyền thông sức khỏe, tuyên truyền pháp luật, gian hàng an sinh xã hội....

Đây là dịp để công nhân, người lao động được tiếp cận các dịch vụ thiết thực, đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi trong lao động.

Ban tổ chức cũng trao tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi tại một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn.