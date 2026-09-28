Hơn 2.300 tỉ đồng cải tạo tuyến rạch khu vực Gò Vấp cũ

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt, với tổng mức đầu tư 2.301 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, triển khai tại phường An Hội Tây và phường An Hội Đông (thuộc quận Gò Vấp cũ) trong thời gian 2026 - 2029. Tuyến rạch Cầu Cụt dài khoảng 1,3 km, từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2 sẽ được cải tạo, giúp nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng cục bộ cho khu dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận, nhất là trong mùa mưa.

Cùng với việc cải thiện khả năng thoát nước, dự án hướng đến xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt và nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra rạch. Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống và tái tạo hệ sinh thái tự nhiên.

Tuyến rạch Xuyên Tâm đi qua khu vực quận Gò Vấp cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án cũng xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến rạch, gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh ven rạch. Các hạng mục này nhằm kết nối các khu dân cư hiện hữu, nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối khu vực, đồng thời góp phần giảm tải cho hạ tầng hiện tại.

Về tiến độ, trong năm 2026 - 2027 sẽ thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, đấu thầu xây lắp và triển khai thi công.

Trong năm 2028 - 2029, dự án tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành công trình. Sau đó, chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, thanh toán, quyết toán các gói thầu và trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.