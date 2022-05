Hơn 250 căn nhà bị hư hỏng do thi công quốc lộ 27

Đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên , Ban Giám hiệu Trường mầm non Hải Yến (TP.HCM) cho biết sẽ nhận bảo trợ 10 trẻ mồ côi đang ở tuổi mầm non (từ 2 - 5 tuổi), là trẻ có ba hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch (là bác sĩ, điều dưỡng, lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến…).