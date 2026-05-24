Hơn 3.000 người dân đổ về Dinh Độc Lập để được tư vấn sức khỏe miễn phí

Sáng 24.5, tại khuôn viên Dinh Độc Lập (TP.HCM), Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) tổ chức chương trình ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6 với sự tham gia của hơn 3.000 người dân. Tại chương trình, người dân được các chuyên gia y tế tư vấn sức khỏe miễn phí.

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết cuộc sống hiện đại ngày càng tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ ít vận động, ăn nhanh, ngủ muộn và căng thẳng hơn. Thức ăn nhanh, đồ uống nhiều đường, thói quen ngồi lâu, rượu bia, thuốc lá… đang âm thầm bào mòn sức khỏe của nhiều người.

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo Thứ trưởng Thuấn, nhiều bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư… bắt đầu từ những thói quen nhỏ lặp lại trong thời gian dài. Do đó, phòng bệnh cần bắt đầu từ đời sống hằng ngày.

“Một bữa ăn bớt mặn hơn, một ly nước ngọt được thay bằng ly nước lọc, một buổi sáng dành 30 phút đi bộ, một buổi tối tắt điện thoại sớm hơn để ngủ đủ giấc… đều là những việc rất nhỏ. Nhưng nếu được duy trì đều đặn, những thay đổi ấy sẽ tạo nên một cuộc sống khỏe mạnh hơn”, lãnh đạo Bộ Y tế nói.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam là hoạt động đồng hành cùng ngành y tế nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông, truyền thông y tế cần đi thẳng vào đời sống, giúp người dân hiểu đúng, thực hành được và duy trì lâu dài. Ngày hội hướng đến việc biến kiến thức y khoa thành những hướng dẫn cụ thể, dễ áp dụng trong từng bữa ăn, thói quen vận động và cách chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Người dân hào hứng khi được chuyên gia y tế tư vấn sức khỏe miễn phí ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tại chương trình, người dân được thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí bởi các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng và vận động.

TS-BS Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng bộ môn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm (Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho rằng, dinh dưỡng gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày. Mục tiêu của dinh dưỡng không chỉ là ăn cho no, mà là ăn đúng, đủ và đa dạng để duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng sống và phòng ngừa bệnh tật.

Với người bệnh, chế độ dinh dưỡng phù hợp có thể hỗ trợ giảm triệu chứng, cải thiện thể trạng và góp phần vào quá trình hồi phục. Một số trường hợp cần can thiệp dinh dưỡng chuyên sâu sẽ thấy rõ vai trò của chế độ ăn khi được tư vấn và theo dõi đúng cách.

Bác sĩ Tuyết lưu ý, mỗi người có tình trạng sức khỏe khác nhau nên cần lựa chọn thực phẩm phù hợp trong từng bữa ăn. Tư vấn dinh dưỡng giúp người dân biết nên ăn gì, ăn bao nhiêu và điều chỉnh ra sao để bảo vệ sức khỏe.

Đến tham dự chương trình, chị Trương Thị Ý Vôn (32 tuổi, ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết chị từng nặng 70 kg, sức khỏe không tốt do thức khuya, uống nước ngọt và hầu như không vận động.

Sau hơn 10 năm kiên trì thay đổi chế độ dinh dưỡng, điều chỉnh sinh hoạt và tăng cường vận động, chị giảm còn 53 kg, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

“Tôi rất vui khi được tham gia chương trình. Tôi được chuyên gia tư vấn bổ sung sữa tươi, sữa chua, tăng rau xanh và trái cây trong khẩu phần để hỗ trợ tập luyện, cải thiện tiêu hóa”, chị Vôn nói.