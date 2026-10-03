Hơn 350 doanh nhân tham dự Ngày hội Doanh nhân 2026 tại TP.HCM

Sự kiện quy tụ hơn 350 doanh nhân, cùng đại diện các hội, câu lạc bộ doanh nghiệp và vận động viên. Chương trình không chỉ là hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam mà còn hướng đến tạo không gian giao lưu, kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, chia sẻ kiến thức và tăng cường giao lưu thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là giải tennis Lê Thành Cup 2026 diễn ra ngày 2.10, với khoảng 60 vận động viên. Ngày 3.10, giải pickleball Lê Thành Cup 2026 tiếp tục diễn ra với khoảng 140 vận động viên tranh tài ở các nội dung. Bên cạnh các giải nhất, nhì, ba, ban tổ chức còn trao giải phong cách và giải cổ động viên ấn tượng.

Lãnh đạo các doanh nghiệp và khách mời tham gia giải pickleball Lê Thành Cup 2026 ẢNH: SONG QUÂN

Cũng trong ngày 3.10, hoạt động xúc tiến thương mại B2B được tổ chức với khoảng 100 gian hàng, dự kiến có 60 - 100 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, dịch vụ và khoảng 300 - 500 lượt khách tham quan. Hoạt động kết nối giao thương được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, hội thảo chuyên đề diễn ra chiều 3.10, thu hút 200 - 300 khách mời. Nội dung tập trung vào một số vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như chính sách thuế, pháp luật về phát triển đô thị và Nghị quyết 37/2026. Chương trình có phần tọa đàm, trao đổi và hỏi đáp trực tiếp với khách mời.

Chuỗi hoạt động khép lại bằng Gala Dinner "Tri ân, Vinh danh và Lan tỏa giá trị" vào tối 3.10, với khoảng 350 doanh nghiệp và khách mời tham dự. Bên cạnh giao lưu, văn nghệ, chương trình còn có hoạt động tri ân, vinh danh và kết nối cộng đồng doanh nhân.

Các gian hàng trưng bày tại sự kiện ẢNH: SONG QUÂN

Với thông điệp "Kết nối sức mạnh - Kiến tạo cơ hội", ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến xây dựng mạng lưới liên kết giữa các hội, câu lạc bộ, doanh nghiệp và doanh nhân. Qua đó tạo thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Theo ban tổ chức, việc 21 hội, câu lạc bộ cùng phối hợp tổ chức sự kiện thể hiện tinh thần liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM. Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa hình ảnh doanh nhân năng động, đổi mới, trách nhiệm và tăng cường sự đồng hành giữa doanh nghiệp với cộng đồng và thành phố.