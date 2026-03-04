Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 5.400 tân binh ở Đắk Lắk lên đường nhập ngũ

Hữu Tú
Hữu Tú
04/03/2026 14:52 GMT+7

Trong không khí tưng bừng và trang nghiêm, 102 xã, phường trên toàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 với 5.449 tân binh lên đường nhập ngũ.

Ngày 4.3, 102 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 5.449 tân binh ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ sáng sớm, người dân đã tập trung đông đảo tại các điểm giao nhận quân để dặn dò, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hơn 5 . 400 Tân binh ở Đắk Lắk lên đường nhập ngũ năm 2026 - Ảnh 1.

Các tân binh ở Đắk Lắk phấn khởi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026

ẢNH: T.X

Năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 5.449 công dân nhập ngũ. Trong đó, 4.600 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 849 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, có trình độ học vấn tốt.

Hơn 5 . 400 Tân binh ở Đắk Lắk lên đường nhập ngũ năm 2026 - Ảnh 2.

Người dân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ với tinh thần khí thế

ẢNH: T.X

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Đắk Lắk, công tác tuyên truyền, đăng ký, quản lý nguồn và tổ chức khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định, các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đáng chú ý, trình độ học vấn của thanh niên nhập ngũ có 167 tân binh có trình độ đại học, 155 cao đẳng và 21 trung cấp. Các công dân trúng tuyển đều có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.

Hơn 5 . 400 Tân binh ở Đắk Lắk lên đường nhập ngũ năm 2026 - Ảnh 3.

Các tân binh đi qua cầu vinh quang, thực hiện nghĩa vụ quân sự

ẢNH: T.X


