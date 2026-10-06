Hơn 7.100 hộ dân Đà Nẵng sẽ được di dời khỏi vùng nguy hiểm

Ngày 6.10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, qua rà soát thực tế, trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác. Bên cạnh đó, một số khu vực còn khó khăn về đất ở, đất sản xuất, hạ tầng thiết yếu cũng như điều kiện ổn định đời sống, sinh kế.

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở ở các xã vùng cao Đà Nẵng diễn ra phức tạp ẢNH: NGỌC THƠM

Việc xây dựng và triển khai đề án nhằm chủ động di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và từng bước ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Theo đề án được HĐND thành phố thông qua, tổng quy mô bố trí, ổn định dân cư trong giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2036 là 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư.

Trong đó, 31 khu, điểm đã được đầu tư hoặc có quyết định phê duyệt, với quy mô bố trí 1.279 hộ. Thành phố dự kiến đầu tư mới 129 khu, điểm, bố trí cho 5.895 hộ, với tổng mức đầu tư đề xuất hơn 3.417 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến đầu tư 66 khu, điểm, tổng nguồn vốn gần 2.256 tỉ đồng, bố trí cho khoảng 3.476 hộ.

Nguồn vốn gồm 276,05 tỉ đồng đã được bố trí theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND; 611,70 tỉ đồng dự kiến bổ sung từ ngân sách thành phố và 1.368 tỉ đồng đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Giai đoạn 2031 - 2036, thành phố tiếp tục đầu tư 63 khu, điểm còn lại, quy mô khoảng 2.419 hộ, diện tích 167,38 ha, với tổng mức đầu tư đề xuất gần 1.162 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư trung hạn ngân sách thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng cho hay việc sắp xếp dân cư sẽ được ưu tiên đối với các hộ đang ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt và các loại hình thiên tai có khả năng trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản; những khu vực có nhu cầu di dời cấp thiết và các dự án đã đủ điều kiện, được bố trí vốn.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu việc bố trí, ổn định dân cư phải gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện sản xuất, việc làm và sinh kế lâu dài, tránh tình trạng người dân sau khi di dời gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đối với từng khu, điểm tái định cư, các cơ quan chức năng phải đánh giá cụ thể điều kiện địa chất, nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nguồn nước, đất đai, hạ tầng, khoảng cách đến khu vực sản xuất và khả năng ổn định sinh kế. Đồng thời, lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của người dân trước khi thực hiện di dời.

Theo phân kỳ, trong năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện đề án và thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2027 - 2030, ưu tiên đầu tư các khu vực có nguy cơ cao và những dự án đã được bố trí vốn.

Giai đoạn 2031 - 2036, thành phố tiếp tục triển khai các khu, điểm còn lại theo thứ tự ưu tiên, đồng thời cập nhật nhu cầu phát sinh, hoàn thiện hạ tầng và ổn định đời sống, sản xuất, sinh kế cho người dân.