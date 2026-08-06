Hôn nhân kín tiếng của tài tử So Ji Sub và vợ phát thanh viên

So Ji Sub và vợ, cựu phát thanh viên Cho Eun Jung, tiếp tục nhận được nhiều tình cảm từ công chúng nhờ lối sống giản dị, kín tiếng nhưng đầy ý nghĩa sau nhiều năm kết hôn.

Mối tình bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn

Là một trong những tài tử hàng đầu Hàn Quốc, So Ji Sub ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như I'm sorry, I love you, Tứ hải huynh đệ, A company man, Master's Sun, The Battleship Island và My Secret Terrius.

So Ji Sub từng chia sẻ cuộc sống hôn nhân với bà xã 9X giúp anh chấm dứt chứng mất ngủ kéo dài và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống Ảnh: Chụp màn hình phim Mercy for none

Mới đây, nam diễn viên 49 tuổi có màn tái xuất thành công với bộ phim truyền hình của SBS Agent Kim Reactivated. Vai diễn người cha tận tụy cùng những cảnh hành động mãn nhãn đã giúp bộ phim đạt tỷ suất người xem cao nhất toàn quốc là 23,1%.

Trong khi đó, bà xã của anh là Cho Eun Jung (32 tuổi), cựu phát thanh viên và phóng viên của đài SBS. Cô tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Ewha.

Cả hai lần đầu gặp nhau vào năm 2018 trong một buổi ghi hình chương trình giải trí Midnight TV Entertainment của SBS. Khi đó, Cho Eun Jung đảm nhận vai trò phỏng vấn So Ji Sub để quảng bá cho một bộ phim mới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sau buổi gặp gỡ, So Ji Sub đã có cảm tình với nữ phát thanh viên. Thông qua một người quen chung, nam diễn viên chủ động liên lạc và dần phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành tình yêu. Đến năm 2019, cặp đôi chính thức xác nhận đang hẹn hò.

Tháng 4.2020, So Ji Sub và Cho Eun Jung hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Thay vì tổ chức một hôn lễ hoành tráng như nhiều ngôi sao khác, cặp đôi quyết định quyên góp khoảng 36.000 USD, số tiền dự định chi cho đám cưới, để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hành động ý nghĩa này nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Không ít người cho rằng cặp đôi đã lựa chọn lan tỏa giá trị nhân văn thay vì tổ chức một lễ cưới xa hoa.

Sau khi kết hôn, So Ji Sub và Cho Eun Jung chuyển đến sống tại Hannam The Hill, khu căn hộ cao cấp bậc nhất Hàn Quốc, nằm ở Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul. Theo truyền thông Hàn Quốc, căn hộ có giá khoảng 4,5 triệu USD và được cho là đã được So Ji Sub thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Sau khi lập gia đình, So Ji Sub nhiều lần chia sẻ những thay đổi tích cực trong cuộc sống cá nhân. Nam diễn viên tiết lộ chứng mất ngủ kéo dài nhiều năm của anh đã biến mất sau khi kết hôn. Đồng thời, anh cũng cảm thấy tinh thần ổn định và bình yên hơn trước. Thậm chí, So Ji Sub từng hài hước nói rằng mức độ hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình là "1.000%" và sẵn sàng khuyên mọi người nên kết hôn.

Sau khi trở thành vợ của So Ji Sub, Cho Eun Jung rút lui khỏi lĩnh vực truyền hình để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Trong các cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cũng rất hạn chế nhắc đến vợ. Anh cho biết mong muốn lớn nhất là bà xã có thể được sống với tư cách "Cho Eun Jung", thay vì chỉ được biết đến với danh xưng "vợ của So Ji Sub". Quan điểm này được nhiều người đánh giá là thể hiện sự tôn trọng đối với cá tính và quyền riêng tư của bạn đời.

Sau thành công của Agent Kim Reactivated, So Ji Sub tiếp tục gây chú ý khi được cho là đã tặng vàng với tổng trị giá khoảng 100 triệu won cho các diễn viên và ê kíp sản xuất để cảm ơn sau khi bộ phim đóng máy. Theo truyền thông Hàn Quốc, đoàn phim cũng dự kiến có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Guam (Mỹ) như phần thưởng sau thành công của tác phẩm.

Trong khi đó, người hâm mộ đang kỳ vọng Agent Kim Reactivated sẽ có phần hai, sau khi So Ji Sub nhắn nhủ: "Tôi sẽ trở lại".