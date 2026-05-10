Hôn nhân viên mãn của ca sĩ Khánh Hà bên chồng kém 13 tuổi

Ở tuổi ngoài 70, Khánh Hà vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng phong thái sang trọng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nữ ca sĩ cho biết bản thân yêu thích thời trang và luôn muốn làm mới hình ảnh theo hướng thanh lịch, hiện đại nhưng không phô trương.

Khánh Hà nói bà thích những thiết kế trẻ trung, hợp xu hướng nhưng vẫn phù hợp với độ tuổi. Theo nữ ca sĩ, sự trẻ trung không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở tinh thần, cách sống và nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng, Khánh Hà đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống. Nữ ca sĩ 5X tiết lộ bản thân khá kỹ tính trong việc lựa chọn thực phẩm, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, không chất bảo quản và hạn chế những món ăn không tốt cho sức khỏe. “Nhiều khi nhìn đồ ăn ở ngoài là tôi nghĩ ngay món nào nên ăn, món nào không nên ăn”, bà chia sẻ.

Ca sĩ Khánh Hà duy trì lối sống lành mạnh, chú trọng ăn uống và tập luyện mỗi ngày ẢNH: A.H

Ngoài chế độ dinh dưỡng, giọng ca hải ngoại cũng duy trì việc tập luyện thể thao đều đặn. Khánh Hà cho biết bản thân thường đi tập gym, chơi pickleball và cảm thấy thiếu hụt năng lượng nếu một ngày không vận động. Với Khánh Hà, sức khỏe là yếu tố quan trọng để tận hưởng cuộc sống và giữ tinh thần vui vẻ.

Cuộc sống bình yên của Khánh Hà bên Tô Chấn Phong

Nhắc đến cuộc hôn nhân với Tô Chấn Phong, Khánh Hà thừa nhận chuyện tình của cả hai từng gặp không ít áp lực vì khoảng cách tuổi tác. Nữ ca sĩ lớn hơn chồng 13 tuổi nên thời gian đầu, bà mang nhiều mặc cảm và lo lắng trước sự khác biệt này.

Theo lời nữ ca sĩ, không chỉ bản thân mà gia đình hai bên cũng từng khó chấp nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, sau nhiều năm đồng hành, cả hai dần nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ người thân. Khánh Hà tin rằng đó là “duyên số” và tình cảm chân thành đã giúp họ vượt qua mọi định kiến.

Khánh Hà cho biết điều khiến cuộc hôn nhân bền chặt chính là sự tự nhiên trong tính cách. Bà không cố gắng xây dựng hình ảnh kiểu cách hay gượng ép bản thân để trở nên trẻ trung hơn trước chồng. “Tôi sống đúng với tính cách hồn nhiên của mình. Nếu quá kiểu cách thì chắc đã không hợp với anh Tô Chấn Phong”, nữ ca sĩ 5X bộc bạch.

Sau nhiều năm chung sống, Khánh Hà cho rằng chuyện vợ chồng bất đồng hay tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai không để không khí gia đình kéo dài trong căng thẳng.

“Tôi không thích giận hờn lâu vì không khí gia đình sẽ rất nặng nề. Nói xong rồi thôi, người nào sai thì lên tiếng trước”, Khánh Hà chia sẻ.

Theo Khánh Hà, chồng yêu quý sự chân thành, thẳng tính và nguồn năng lượng tích cực của bà. Chính điều đó giúp cả hai giữ được sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân ẢNH: BTC

Không chỉ đồng hành trong công việc và cuộc sống, Khánh Hà cùng chồng còn có nhiều điểm chung trong sinh hoạt thường ngày. Cả hai chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ điều độ và quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất. Nữ ca sĩ cho biết chồng đặc biệt yêu thích những món bà nấu vì thiên về thực dưỡng, ít gia vị và hạn chế nước mắm. Với Khánh Hà, việc vào bếp và vun vén tổ ấm cũng là cách để tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình.

Bên cạnh chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm cởi mở trong cách nuôi dạy con cái. “Ngày xưa tôi từng bị bố mẹ cấm đoán nhiều nên bây giờ chọn cách thoải mái hơn với con cái. Nếu mình quá khắt khe, các con sẽ dễ xa cách gia đình. Tôi muốn con được tự do trong chừng mực”, Khánh Hà chia sẻ.

Ở hiện tại, với Khánh Hà, hạnh phúc không còn là những điều quá lớn lao. Nữ ca sĩ cho rằng điều quý giá nhất là sức khỏe, sự bình yên và cảm giác được chăm sóc, đồng hành cùng người mình yêu thương mỗi ngày.