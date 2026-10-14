Hôn thê cũ của con trai ông Trump bị buộc từ chức đại sứ tại Hy Lạp

"Chúng tôi đã yêu cầu Đại sứ Guilfoyle từ chức", tân Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo đầu tiên của bà ngày 13.10, theo AFP.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thừa nhận rằng ông đang xem xét việc cách chức bà Guilfoyle, từng là người dẫn chương trình của đài Fox News và là hôn thê cũ của ông Donald Trump Jr. - con trai cả của vị tổng thống.

Bà Kimberly Guilfoyle đã từ chức Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp ẢNH: REUTERS

"Bà ấy đã làm tốt công việc của mình, nhưng chúng tôi không thích những gì mình đọc được [trên báo chí]", ông Trump nói với các phóng viên sau thông báo, đồng thời cho biết ông chưa nói chuyện với bà, nhưng "bà ấy sẽ không tiếp tục ở lại vị trí đó".

Bà Guilfoyle bị chú ý sau một loạt bài báo của The Wall Street Journal về các giao dịch tài chính và mối quan hệ của bà với các doanh nhân giàu có.

Tờ báo này cho rằng bà Guilfoyle đã yêu cầu ông Eric Deters, người ủng hộ có ảnh hưởng của ông Trump, trả khoản nợ thẻ tín dụng cá nhân 100.000 USD cho bà ngay trước phiên điều trần xác nhận của Thượng viện vào tháng 7.2025.

Bà đã yêu cầu ông thực hiện giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng để không lưu lại dấu vết giấy tờ, tờ báo cho biết. "Anh yêu làm ơn, em cần anh hoàn tất việc này giúp em hôm nay", bà viết cho ông Deters trong một tin nhắn kèm theo hướng dẫn thanh toán cho công ty thẻ tín dụng của mình. Tờ The Wall Street Journal đã đăng tải ảnh chụp màn hình các tin nhắn trao đổi.

Ông Deters đã từ chối trả tiền và nói rằng nếu làm như vậy ông sẽ phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình. Luật sư của bà Guilfoyle đã tranh cãi về tính xác thực của các tin nhắn và phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Mặt khác, tờ báo viết rằng bà Guilfoyle đã khoe khoang về các chuyến du lịch xa hoa và các kỳ nghỉ tại khách sạn do giới doanh nhân giàu có người Hy Lạp tài trợ, dẫn chứng từ hàng trăm tin nhắn, email và các hồ sơ khác, bao gồm cả các cuộc trò chuyện được ghi âm.

Bà đã di chuyển đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) trên một máy bay tư nhân cùng với ông Alexandros Exarchou, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn xây dựng Hy Lạp Aktor Group, theo The Wall Street Journal.

Bên cạnh đó, bà Guilfoyle được cho là đã trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Gstaad ở Thụy Sĩ cùng với trùm ngành hàng hải Hy Lạp Nikolas Tsakos, và lưu trú tại một khách sạn sang trọng ở Paris (Pháp) trong chuyến đi cùng ông, với toàn bộ chi phí do ông Tsakos chi trả.

Theo truyền thông Mỹ, thanh tra Bộ Ngoại giao đang điều tra xem liệu bà Guilfoyle có nhận các món quà không hợp lệ hay không.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, bà Kimberly Guilfoyle bác bỏ các cáo buộc và bảo vệ thành tích làm đại sứ, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu năng lượng của Mỹ và tăng cường quan hệ an ninh với Hy Lạp. "Những cáo buộc này là sai sự thật và tôi có kế hoạch bảo vệ quyết liệt tên tuổi, danh dự cũng như sự liêm chính của mình", bà viết.

Bà Guilfoyle đã gửi lời cảm ơn ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cam kết tiếp tục trung thành với tổng thống, đồng thời thừa nhận rằng thời gian làm đại sứ của bà "có thể sắp đi đến hồi kết".

Tỉ phú Musk tài trợ khủng cho đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Bà Guilfoyle, nhân vật nổi tiếng trong phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của ông Trump, đã được bổ nhiệm làm đại sứ vào cuối năm 2024 sau khi chuyện tình của bà với ông Donald Trump Jr. kết thúc. Bà chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn khoảng một năm sau đó.

Bà từng là công tố viên và người dẫn chương trình truyền hình, là vợ cũ của Thống đốc bang California Gavin Newsom.