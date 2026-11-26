Cuộc sống của Hồng Đào ở tuổi 64

Trong những năm gần đây, Hồng Đào là gương mặt được nhiều đạo diễn tin tưởng giao phó những vai diễn có chiều sâu tâm lý, chất chứa nhiều nỗi niềm. Sau Lên hương, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với vai bà Tím trong Ngày con còn mẹ. Theo Hồng Đào, mỗi nhân vật đều có số phận, hoàn cảnh và câu chuyện riêng. Vì vậy, mỗi khi đọc kịch bản, cô luôn cố gắng tìm ra nét khác biệt ở từng vai diễn để tránh lặp lại chính mình.

Trong năm 2026, Hồng Đào để lại ấn tượng với nhiều vai diễn điện ảnh ẢNH: Đoàn phim Ngày con còn mẹ cung cấp

Hồng Đào chia sẻ: "Những người như tôi hay Hồng Vân đã trải qua nhiều thứ để có được ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này. Dĩ nhiên, tôi không chia sẻ hết chuyện cá nhân của mình nhưng khán giả biết tôi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu diễn viên có được điều đó thì cách diễn chân thật và chính xác tâm lý hơn. Tôi không nói rằng ai không trải qua nhiều chuyện sẽ diễn không hay vì có người vẫn làm tốt điều đó. Hơn nữa, tôi cũng lớn tuổi nên đạo diễn nhận thấy tôi hợp vai những bà mẹ khổ".

Theo nữ nghệ sĩ, Ngày con còn mẹ không có nhiều tình tiết giật gân nhưng câu chuyện gia đình của bà Tím vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc và chinh phục khán giả. Hồng Đào ví von bộ phim như món ăn mẹ nấu, dù bình dị, đạm bạc, đó vẫn là hương vị thân thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.

Bên cạnh câu chuyện phim ảnh, Hồng Đào cũng chia sẻ về mối quan hệ với hai con gái. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 thừa nhận đôi lúc các con có những cuộc tranh luận căng thẳng với mẹ, khiến cô không khỏi phiền lòng. Tuy nhiên, qua việc lắng nghe những tâm tư của con, cô cũng có dịp nhìn nhận lại bản thân và suy ngẫm về cách ứng xử giữa các thế hệ.

Hồng Đào miệt mài theo đuổi đam mê nghệ thuật ẢNH: Đoàn phim Ngày con còn mẹ cung cấp

Hồng Đào tâm sự: "Tôi không biết gia đình khác như thế nào nhưng có một điều tôi thấy con gái mình nói đúng. Con nói rằng ngày xưa mẹ ở với ông bà ngoại, mẹ không được bày tỏ quan điểm, nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng còn chúng con muốn nói ra hết chứ không phải hỗn hào. Tôi thấy đúng vì ngày trước mình buồn hay giận bố mẹ thì chỉ im lặng vì thế hệ của chúng tôi không nói được. Nếu mình muốn gần gũi thì đôi khi mình cũng cần nhận sai trước mặt con. Tôi từng nói 'Mẹ xin lỗi, con đã đúng'". Ở độ tuổi ngoài 60, Hồng Đào cho biết cô mong muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình yên và nhận được tình yêu thương từ mọi người.