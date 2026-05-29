Hồng Kông 'soán ngôi' Thụy Sĩ

Hồng Kông trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất

Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của BCG ghi nhận sự đổi ngôi xuất phát từ luồng tài sản khổng lồ chảy từ Trung Quốc đại lục và làn sóng bùng nổ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2025.

Cụ thể, đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc quản lý khối lượng tài sản xuyên biên giới có tổng giá trị 2.950 tỉ USD, đủ để vượt qua Thụy Sĩ (2.940 tỉ USD).

Dù năm 2026 đánh dấu lần đầu Hồng Kông đạt được danh hiệu này, tập đoàn tư vấn Mỹ nhận định đây sẽ là xu thế khó đảo ngược vì các trung tâm ở châu Á đang tăng trưởng mạnh hơn những thế lực truyền thống ở châu Âu.



