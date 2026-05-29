Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Hồng Kông 'soán ngôi' Thụy Sĩ

H.G
H.G
29/05/2026 05:10 GMT+7

Theo Reuters, Tập đoàn tư vấn Boston (BCG, có trụ sở tại bang Massachusetts, Mỹ), hôm 27.5 cho biết Hồng Kông đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới.

Hồng Kông 'soán ngôi' Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Hồng Kông trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới lớn nhất

ảnh: Reuters

Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của BCG ghi nhận sự đổi ngôi xuất phát từ luồng tài sản khổng lồ chảy từ Trung Quốc đại lục và làn sóng bùng nổ các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2025.

Cụ thể, đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc quản lý khối lượng tài sản xuyên biên giới có tổng giá trị 2.950 tỉ USD, đủ để vượt qua Thụy Sĩ (2.940 tỉ USD). 

Dù năm 2026 đánh dấu lần đầu Hồng Kông đạt được danh hiệu này, tập đoàn tư vấn Mỹ nhận định đây sẽ là xu thế khó đảo ngược vì các trung tâm ở châu Á đang tăng trưởng mạnh hơn những thế lực truyền thống ở châu Âu.


Tin liên quan

680 nghi phạm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền bị bắt giữ tại Hồng Kông

680 nghi phạm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền bị bắt giữ tại Hồng Kông

Hàng trăm nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch của cảnh sát Hồng Kông nhằm truy quét nạn lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn tinh vi, trong đó có nhiều nạn nhân bị lừa đến hai lần.

Trung Quốc vượt qua Mỹ về đầu tư vào Đức

Vì sao gã khổng lồ chip Mỹ đầu tư 150 tỉ USD/năm vào Đài Loan?

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Kông Thuỵ Sĩ trung quốc châu Âu châu Á trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận