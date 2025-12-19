Houthi bắt giữ 10 nhân viên Liên Hiệp Quốc

"Chúng tôi có thể xác nhận vụ Houthi ở Sanaa hôm nay đã bắt giữ một cách tùy tiện 10 nhân viên Liên Hiệp Quốc, nâng tổng số người của Liên Hiệp Quốc bị giam giữ lên 69 người", Phó phát ngôn viên Farhan Haq của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, cho hay.

Nhiều người tập trung tại thủ đô Sanaa của Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát vào ngày 2.11 Ảnh: AFP

Liên Hiệp Quốc xác nhận tất cả số nhân viên bị Houthi bắt giữ đều là người Yemen. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Houthi.

Houthi đã nhắm tới hàng chục nhân viên Liên Hiệp Quốc và các nhà hoạt động cứu trợ trong những năm qua, cáo buộc họ làm gián điệp cho Mỹ và Israel. Liên Hiệp Quốc đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.

Houthi đã tăng cường các vụ bắt người như trên kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel bùng nổ ở Dải Gaza vào tháng 10.2023, và gần đây hơn là sau các cuộc tấn công của Israel đã giết chết gần một nửa số thành viên cấp cao của Houthi, trong đó có cả người giữ chức thủ tướng, vào tháng 8, theo AFP.

Houthi đã sử dụng hệ thống tư pháp của mình để nhắm mục tiêu vào các tổ chức phi chính phủ, nhà báo và những người đối lập. Trong tháng trước, một tòa án của Houthi đã kết án tử hình 17 người với tội danh làm gián điệp cho Israel, Mỹ và Ả Rập Xê Út, theo truyền thông của lực lượng này.