Thế giới

Houthi lần đầu tham chiến, phóng tên lửa sang Israel

Vi Trân
28/03/2026 15:58 GMT+7

Lực lượng Houthi ở Yemen đã lần đầu tiên phóng tên lửa tấn công Israel từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2.

Ngày 28.3, lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tấn công Israel lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu cách đây một tháng, theo AFP.

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội X, người phát ngôn Yahya Saree của Houthi cho biết lực lượng này đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel.

Vệt khói trên bầu trời thành phố Netanya (Israel) giữa đợt tấn công tên lửa của Iran ngày 28.3

Vài giờ trước đó, quân đội Israel thông báo đã xác định được vụ phóng tên lửa từ Yemen về phía lãnh thổ Israel và các hệ thống phòng không đang hoạt động để ngăn chặn mối đe dọa. Sau đó, quân đội Israel cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một quả tên lửa được phóng từ Yemen. Không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại ở Israel.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Houthi đe dọa sẽ tham gia vào cuộc xung đột khu vực nếu Iran tiếp tục bị tấn công hoặc nếu có thêm nhiều quốc gia tham gia vào cuộc xung đột.

Houthi đã phóng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía lãnh thổ Israel trong phần lớn thời gian xung đột xảy ra tại Dải Gaza.

Lực lượng này cũng đã tấn công các tàu thuyền trên biển Đỏ và vịnh Aden, nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Houthi tấn công Israel từ khi nước này và Mỹ bắt đầu oanh tạc Iran vào ngày 28.2.

"Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp", Hoụhi tuyên bố vào ngày 27.3, cảnh báo rằng lực lượng sẽ hành động nếu các quốc gia khác tham gia vào cuộc xung đột với Mỹ và Israel hoặc nếu biển Đỏ bị sử dụng cho "các hoạt động thù địch".

Trong bối cảnh Iran gần như đã đóng cửa eo biển Hormuz và cắt đứt đường vào vịnh Ba Tư, biển Đỏ ngày càng trở nên quan trọng cho việc giao thương. Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng một phần lớn lượng dầu xuất khẩu của mình đến cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ.

Ngoài Houthi, Israel cũng đã hứng chịu các đợt đáp trả từ Iran cũng như Hezbollah tại Lebanon, nơi Tel Aviv đã đưa bộ binh sang với ý định kiểm soát lãnh thổ ở phía nam sông Litani.

Quân đội Israel thông báo đã có 2 binh sĩ bị thương trong ngày 27.3 do tên lửa chống tăng của Hezbollah. Một vụ tấn công bằng rốc két vào rạng sáng 28.3 tại miền nam Lebanon làm 7 binh sĩ khác bị thương, theo tờ The Times of Israel.

Sáng 28.3, còi báo động vang lên khắp miền bắc Israel giáp với Lebanon do đợt tấn công của UAV. Quân đội Israel thông báo đã ngăn chặn ít nhất 2 UAV do Hezbollah phóng sang.

