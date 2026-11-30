Trước đó một ngày, liên quân cũng thông báo phá hủy các mục tiêu quân sự của Houthi được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công và đe dọa hoạt động hàng hải ở phía nam biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab, theo Reuters.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Saba của Houthi đưa tin Ả Rập Xê Út không kích một khu dân cư tại thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 28.11, khiến 8 ngôi nhà và 3 cửa hàng hư hại. Cơ quan y tế do Houthi điều hành cho hay ít nhất 15 người bị thương.

Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Jazan cùng 2 nhà máy điện ở tây nam Ả Rập Xê Út trong vòng 48 giờ qua. Phía liên quân thông báo đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhắm vào thị trấn ven biển Al-Shuqaiq thuộc tỉnh Jazan, trong khi chính quyền Ả Rập Xê Út phát cảnh báo an ninh tại nhiều khu vực.

Một khu dân cư ở Sanaa sau khi bị không kích ngày 28.11 ẢNH: AP

Giữa lúc chiến sự leo thang, Hãng Akasa Air của Ấn Độ thông báo kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết ngày 31.1.2027, còn các chuyến bay đến và đi từ Jeddah tạm ngừng đến hết ngày 10.1.2027 vì lo ngại an ninh.

Trong một diễn biến khác, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đang đẩy nhanh vận chuyển hơn 20.500 tấn lương thực và vật tư dinh dưỡng tới Yemen. LHQ cảnh báo Yemen thuộc nhóm đối mặt nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng nhất thế giới, với tình hình có thể tiếp tục xấu đi trong 6 tháng tới.