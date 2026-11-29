Quân đội Pakistan ngày 29.11 tuyên bố: "Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, theo các cam kết đã được thống nhất và khuôn khổ hợp tác quốc phòng đã được thiết lập".

Việc triển khai này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh các mối lo ngại về an ninh ngày càng lớn, theo Hãng tin AP. Tuy nhiên, Pakistan chưa công bố số lượng binh sĩ, nhiệm vụ cụ thể và thời điểm triển khai.

Giới chức Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út nhóm họp tại Islamabad, Pakistan ngày 27.11.2026 ẢNH: AP

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa giới chức quốc phòng Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ tại Islamabad ngày 27.11, trong đó 3 bên tái khẳng định cam kết bảo vệ lẫn nhau. Theo Hiệp ước phòng thủ chung Mecca ký ngày 7.8, một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào cũng được xem là tấn công cả 3 nước.

Pakistan khẳng định thỏa thuận mang tính phòng thủ, không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào. Islamabad cũng nhấn mạnh cam kết bảo vệ 2 thánh địa Hồi giáo Mecca và Medina tại Ả Rập Xê Út, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán.

Động thái của Pakistan diễn ra khi giao tranh giữa Houthi và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiếp tục leo thang, theo Reuters. Ngày 28.11, phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tiến hành 5 đợt tấn công trong vòng 48 giờ nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, các trạm radar và nhiều cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 29.11 thông báo đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh và một số khu vực khác của vương quốc.