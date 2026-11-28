Quan chức 3 nước thành viên Liên minh Mecca tại Islamabad hôm 27.11 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 28.11 đưa tin các quốc gia thành viên Liên minh Mecca gồm Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tấn công tiếp diễn của lực lượng Houthi ở Yemen, đồng thời cam kết tăng cường quan hệ.

Các quan chức an ninh và ngoại giao cấp cao từ 3 nước đã gặp nhau tại Islamabad (Pakistan) sau khi 3 nước ký một hiệp ước phòng vệ kiểu NATO vào tháng 8, cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công.

"Ba bên đã tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công dai dẳng và tàn bạo của lực lượng dân quân Houthi, nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Vương quốc Ả Rập Xê Út", Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết khi kết thúc cuộc họp hôm 27.11.

Ông nói thêm rằng 3 quốc gia "tái khẳng định quyết tâm chung trong việc tiếp tục và tăng cường nỗ lực hỗ trợ Ả Rập Xê Út trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

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Ả Rập Xê Út phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, với việc nhóm này nhắm mục tiêu vào các thành phố, cơ sở dầu mỏ và tàu thuyền kể từ khi cuộc nội chiến ở Yemen leo thang vào tháng 7.

Ông Dar cho biết các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham dự cuộc họp, cùng với các tư lệnh quân đội, trong đó có Thống chế Asim Munir của Pakistan.

"Các bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng, phát triển công nghệ chung, đào tạo và xây dựng năng lực", ông Dar cho biết thêm.