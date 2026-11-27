Trong khoảng 1 tháng qua giá lúa gạo trong nước của Ấn Độ tăng cao do nhu cầu nhập khẩu của các nước châu Phi và đồng rupee tăng giá. Điều này ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các ngành công nghiệp nội địa. Theo Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF), có khả năng ngay trong tháng 12 tới, biện pháp áp thuế 20% với mặt hàng gạo trắng non-basmati sẽ được áp dụng.



Ấn Độ cân nhắc áp thuế xuất khẩu gạo 20%, Việt Nam có được hưởng lợi? ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đây được xem là biện pháp nhằm hạn chế sự tăng giá tại thị trường nội địa nhưng vẫn giải quyết được lượng gạo tồn kho cao kỷ lục, tính đến đầu tháng 11.2026 là 55,3 triệu tấn.

Theo các chuyên gia, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đang ở mức khoảng 400 USD/tấn, thấp hơn 60 - 90 USD so với các nguồn cung khác. Việc tăng thuế sẽ khiến giá gạo Ấn Độ rút ngắn khoảng cách, khi đó các nước xuất khẩu khác như Thái Lan, Việt Nam và Myanmar sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh.

Trong đợt El Nino năm 2023 - 2024, Ấn Độ tạm ngưng xuất khẩu gạo để đảm bảo nhu cầu lương thực nội địa, qua đó gây nên cơn sốt giá trên phạm vi toàn cầu. Giá sản phẩm gạo 5% tấm Việt Nam và Thái Lan đạt mức đỉnh điểm trên 600 USD/tấn.

Một số doanh nghiệp gạo ở ĐBSCL phân tích, vựa lúa miền Tây đang xuống giống vụ đông xuân 2026 - 2027 và khoảng 3 tháng nữa mới vào đợt thu hoạch nên nguồn cung khan hiếm và giá lúa gạo Việt Nam hiện đạt mức cao. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu của Philippines đang tăng khiến giá gạo thơm tăng lên 560 - 578 USD/tấn, ngay cả các loại gạo 25% tấm cũng lên 520 - 530 USD/tấn. Đây là mức cao nhất trong hơn một năm qua. Chính vì vậy, việc áp thuế của Ấn Độ có thể làm giá gạo tiếp tục ấm lên nhưng Việt Nam có rất ít hàng để bán, cơ hội trong những tháng cuối năm là không quá lớn.

Bộ Nông nghiệp Philippines, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới dự báo, sản lượng lúa năm nay đạt khoảng 18,6 triệu tấn, thấp hơn đến 1 triệu tấn so với năm 2025. Nguyên nhân do ảnh hưởng tiêu cực từ hiện tượng siêu El Nino, khả năng tác động còn nghiêm trọng hơn trong năm 2027. Ngoài gạo, một số lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là bắp.