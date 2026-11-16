Nhờ đâu gạo Việt Nam vượt Thái Lan chiếm vị trí số 2 thế giới?

Gạo Thái Lan trượt dài

Trong năm 2025, Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Ấn Độ. Còn trong 9 tháng của năm 2026, Việt Nam đã xuất 6,4 triệu tấn trong khi Thái Lan chưa tới 5 triệu tấn. Nguyên nhân do giá gạo của Việt Nam có tính cạnh tranh tốt hơn so với Thái Lan. Tuy nhiên, dù xuất khẩu nhiều hơn Thái Lan đến khoảng 1,4 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 3,1 tỉ USD, chỉ nhỉnh hơn Thái Lan với 2,9 tỉ USD.

Nhờ chất lượng cao và giá hợp lý gạo Việt Nam giữ vững vị thế xuất khẩu thứ 2 thế giới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bán hàng giá cao là điều mà ai cũng muốn, nhưng với người Thái, việc giá gạo quá cao đang là "cơn đau đầu". Tờ Nation của Thái Lan dẫn lời ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết giá gạo của nước này đang cao hơn các nguồn cung khác gần 100 USD/tấn. Điều này khiến các khách hàng truyền thống như Trung Quốc đã cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu và chuyển sang tiêu thụ gạo thơm từ Campuchia và Việt Nam. "Chất lượng gạo của các nước này đã được cải thiện lên mức tương đương với gạo Thái Lan, trong khi vẫn duy trì được mức giá thấp hơn nhiều", ông nói.

Giá gạo Thái Lan ngày càng kém cạnh tranh do chi phí sản xuất cao, năng suất thấp, đầu cơ và cả chi phí logistics… "Việc tiếp tục mất thị phần và năng lực cạnh tranh có thể khiến mục tiêu quay trở lại vị trí dẫn đầu trở nên xa tầm tay đối với Thái Lan. Chúng ta có thể tiếp tục rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 4 khi bị cả Pakistan vượt mặt", ông Chookiat lo lắng.

Việt Nam củng cố vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới ẢNH: CHÍ NHÂN TẠO BẰNG AI

Năm 2026, Việt Nam được dự báo sẽ xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo trong khi cả hiệp hội và quan chức chính phủ Thái Lan ước tính nước này chỉ có thể xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn. Xuất khẩu gạo của Thái Lan có khả năng tiếp tục sụt giảm trong năm 2027 khi bị tác động nặng nề từ El Nino.

Gạo Việt Nam lên ngôi

Theo các doanh nghiệp Việt Nam, điều may mắn với hạt gạo của chúng ta là có nhiều thị trường truyền thống gồm Philippines, châu Phi và Trung Quốc. Thời gian qua, Philippines giảm mua thì châu Phi và Trung Quốc tăng nhập. Điều này giúp giảm áp lực đầu ra. Đó là lý do vì sao trong 2 năm nay khi thị trường thế giới dư cung nhưng lượng xuất của Việt Nam chỉ bị giảm nhẹ. Quan trọng hơn là gạo Việt Nam có sự hài hòa giữa chất lượng và giá cả.

Đối với vấn đề này, chuyên gia thị trường Phan Mai Hương của SS Rice News cho biết: Cụ thể, tại thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới là Philippines, vài năm gần đây cố gắng đa dạng hóa nguồn cung, song gặp nhiều khó khăn. Họ tăng nhập khẩu gạo từ Pakistan nhờ lợi thế giá rẻ, nhưng kèm theo yêu cầu đánh bóng 2 lần (vì chất lượng thấp). Gạo khi nhập về không thể bán trực tiếp mà phải phối trộn với gạo Việt Nam mới đưa ra thị trường. Trong khi đó, gạo Thái Lan giá lại rất cao và nguồn cung hạn chế. Còn Myanmar và Campuchia thì chưa thể cung cấp các đơn hàng lớn. Vì vậy, gạo Việt Nam vẫn là sự lựa chọn tốt nhất và là lý do vì sao nhiều năm qua, gạo Việt Nam chiếm thị phần 70 - 80% gạo ngoại nhập tại Philippines.

Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn Philippines, trong 9 tháng năm nay, nước này đã nhập khẩu tới 2,8 triệu tấn gạo từ Việt Nam, Thái Lan đứng thứ 2 với 624.841 tấn và Myanmar với 472.762 tấn.

Chiếm lĩnh các thị trường quan trọng nhờ chất lượng tốt và giá cả cạnh tra là yếu tố giúp gạo Việt Nam củng cố vị thế là nước xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới.