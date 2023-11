Huấn luyện viên chỉ cách tập thể dục đốt cháy calo nhanh chóng

Ông Tyler Read, huấn luyện viên cá nhân tại Mỹ, cho biết chúng ta phải cần nhiều nỗ lực để đốt cháy được 500 calo.



Tuy nhiên, nếu bạn có phương pháp tập luyện phù hợp thì mục tiêu này hoàn toàn có khả thi, theo trang Eat This, Not That!

Chạy bộ

"Một người nặng 68 kg có thể đốt cháy 500 calo khi chạy bộ với tốc độ 10 km/giờ, trong vòng 45 phút", ông Read nói.

Chạy bộ giúp đốt calo nhanh chóng Shutterstock

Chạy bộ tác động đến nhiều nhóm cơ và làm tăng nhịp tim. Theo thời gian, bạn có thể tăng dần vận tốc và thời gian chạy.

Bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT)

HIIT là phương pháp tập luyện chuyển đổi giữa các bài tập cường độ cao và thời gian nghỉ ngơi hoặc các bài tập cường độ thấp.

Theo ông Read, phương pháp này giúp bạn tăng cường sự trao đổi chất để đốt cháy thêm calo trong suốt cả ngày.

Bơi lội

Bơi lội có thể làm tăng tốc độ đốt cháy calo. Đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít gây tổn thương đến xương khớp nhưng lại giúp toàn bộ cơ thể có thể hoạt động.

"Một người nặng 68 kg có thể đốt cháy 500 calo khi bơi tự do với cường độ vừa phải trong vòng 1 giờ", ông Read chia sẻ.

Bơi lội có thể làm tăng tốc độ đốt cháy calo Shutterstock

Đạp xe

Dù là đạp xe trong phòng tập thể dục hay đạp xe ngoài trời, đạp xe với tốc độ vừa phải (từ 23 đến 26 km/giờ) sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tương tự như bơi lội, đây là phương pháp tập luyện nhẹ nhàng, ít gây tổn thương xương khớp. Đạp xe cũng giúp tăng cường sức mạnh cho phần thân dưới.

Thể dục nhịp điệu

Các bài tập thể dục nhịp điệu cường độ cao có thể giúp đốt cháy 500 calo nhanh chóng. Bạn có thể tham gia các lớp thể dục nhịp điệu hoặc tập theo các video trên internet.

Những động tác thể dục nhịp điệu thường lấy cảm hứng từ các bài khiêu vũ. Đây là hình thức tập luyện vừa giúp bạn giải trí vừa đốt cháy năng lượng.