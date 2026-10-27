Huế trang cấp dàn xe bán tải hiện đại cho công an xã, phường

Ngày 27.10, Công an thành phố Huế cho biết Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế vừa tổ chức bàn giao 33 xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an xã và một số đơn vị.
Trong đợt này, Công an thành phố Huế đã trang cấp 6 xe phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu và đặc biệt là 27 xe bán tải Mitsubishi Triton cho công an xã, phường
Theo Công an thành phố Huế, việc bổ sung phương tiện chuyên dụng góp phần nâng cao khả năng cơ động, chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở
Đây là bước đi thiết thực trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị của Công an thành phố Huế, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
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