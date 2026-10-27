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    Huế trang cấp dàn xe bán tải hiện đại cho công an xã, phường

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Công an thành phố Huế vừa bàn giao 33 xe ô tô chuyên dụng, trong đó có 27 xe bán tải Mitsubishi Triton cho lực lượng công an các xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở.

    Ngày 27.10, Công an thành phố Huế cho biết Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế vừa tổ chức bàn giao 33 xe ô tô phục vụ công tác, chiến đấu cho công an xã và một số đơn vị.

    Cận cảnh dàn xe bán tải trang bị cho công an xã, phường tại Huế- Ảnh 1.

    Quang cảnh lễ bàn giao 33 xe ô tô chuyên dụng phục vụ công tác, chiến đấu cho lực lượng công an các đơn vị, xã, phường tại thành phố Huế

    ẢNH: BÌNH THIÊN

    Trong đợt này, Công an thành phố Huế đã trang cấp 6 xe phục vụ công tác chỉ huy, chiến đấu và đặc biệt là 27 xe bán tải Mitsubishi Triton cho công an xã, phường. Số phương tiện này được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

    Theo Công an thành phố Huế, việc bổ sung phương tiện chuyên dụng góp phần nâng cao khả năng cơ động, chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, trang bị này giúp tăng cường hiệu quả tuần tra, kiểm soát và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

    Cận cảnh dàn xe bán tải trang bị cho công an xã, phường tại Huế- Ảnh 2.

    Dàn 27 xe bán tải Mitsubishi Triton mới được trang cấp cho công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế

    ẢNH: BÌNH THIÊN

    Đây là bước đi thiết thực trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị của Công an thành phố Huế, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

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