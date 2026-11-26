Ngày 26.11, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “50 năm UNESCO với di sản văn hóa Huế”. Tọa đàm nhìn lại quá trình hợp tác, đánh giá kết quả và kinh nghiệm bảo tồn, đồng thời trao đổi những vấn đề đặt ra trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển thành phố.

Ban tổ chức nhận được 10 tham luận của các nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, di tích, du lịch... Các tham luận tập trung vào 4 nhóm vấn đề: vai trò của UNESCO và hợp tác quốc tế trong bảo tồn; quá trình xếp hạng, ghi danh và nhận diện giá trị di sản; trách nhiệm quản lý, bảo vệ sau ghi danh; bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu dự tọa đàm “50 năm UNESCO với di sản văn hóa Huế” ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều góc nhìn chuyên sâu về di sản và văn hóa Huế được đưa ra tại tọa đàm. Trong tham luận “Nhìn lại 50 năm UNESCO đồng hành cùng di sản Huế”, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, nguyên Giám đốc Sở VH-TT thành phố Huế, nhấn mạnh đóng góp của UNESCO trong nâng cao vị thế di sản, định hình phương pháp bảo tồn và kết nối nguồn lực quốc tế.

Theo ông, hợp tác chỉ thực sự bền vững khi tri thức được vận dụng vào chuyên môn, thể hiện trong công tác quản lý và gắn với sự tham gia của cộng đồng.

Từ cứu nguy, tu bổ đến phát triển bền vững

Vai trò của UNESCO và hợp tác quốc tế cũng được làm rõ trong tham luận “Hành trình 50 năm UNESCO đồng hành cùng di sản Huế (1976–2026): Từ cứu nguy, bảo tồn đến hợp tác phát triển bền vững” của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, với những chuyển biến qua từng giai đoạn.

Theo tham luận, ngày 25.11.1981, sau chuyến thăm Huế, ông Amadou-Mahtar M'Bow, Tổng giám đốc UNESCO, đã phát động lời kêu gọi quốc tế “Vì sự bảo vệ, bảo tồn, trùng tu và phát triển thành phố Huế”. Trong bối cảnh cố đô chịu nhiều tổn thất do chiến tranh, thời gian và điều kiện tự nhiên, lời kêu gọi mở đầu chiến dịch vận động quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với công cuộc bảo tồn di sản Huế.

Ông M'Bow nhấn mạnh: “Huế phải được cứu, vì Việt Nam, bởi đây là nơi thể hiện bản sắc văn hóa của đất nước; và vì thế giới, bởi Huế là một bộ phận không thể tách rời của di sản chung không thể chia cắt của nhân loại”.

UNESCO nhìn nhận Huế không chỉ là tập hợp những công trình kiến trúc cần trùng tu, mà còn là không gian văn hóa, lịch sử cần được bảo vệ và tiếp tục phát triển.

Ông M'Bow cũng lưu ý Huế không nên trở thành một bảo tàng rộng lớn lưu giữ chứng tích quá khứ, mà cần duy trì đời sống văn hóa đầy đủ. Quan điểm này đặt nền tảng cho cách tiếp cận bảo tồn toàn diện, trong đó gìn giữ di tích phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường văn hóa và những giá trị gắn với đời sống cộng đồng.

Lời kêu gọi năm 1981 diễn ra sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên UNESCO năm 1976, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học và văn hóa.

Với Huế, sự đồng hành của UNESCO và các tổ chức quốc tế đặc biệt thiết thực khi nguồn lực, kinh nghiệm và điều kiện chuyên môn dành cho bảo tồn còn hạn chế.

Quần thể di tích cố đô Huế là di sản văn hóa vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 1993 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một hướng tiếp cận khác được TS Trần Đình Hằng, Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế, và ThS Phan Vũ Diệu Bình đề cập trong tham luận “Từ Kinh đô ẩm thực đến ‘Thành phố sáng tạo UNESCO’: Giải mã vốn văn hóa và chiến lược bảo tồn động di sản ẩm thực Huế”.

Nhóm tác giả phân tích sự giao thoa giữa ẩm thực cung đình và dân gian, qua đó làm rõ cách người Huế tiếp nhận, biến đổi nguyên liệu và kỹ thuật chế biến để tạo nên bản sắc riêng. Từ nền tảng này, các tác giả đề xuất kiểm kê, số hóa tri thức ẩm thực, hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề và thúc đẩy hợp tác công - tư, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm bảo tồn. Đây cũng là những bước chuẩn bị cho mục tiêu gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực ẩm thực.

Các tham luận khác đặt ra những vấn đề Huế đang đối mặt trong quản lý, bảo vệ và phát huy di sản giữa đời sống đô thị.

TS Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế, nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam là thành viên UNESCO, trong đó công cuộc bảo tồn di sản Huế có ý nghĩa đặc biệt. Năm 1993, quần thể di tích cố đô Huế trở thành di sản văn hóa vật thể đầu tiên của Việt Nam được ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới. Đến năm 2003, nhã nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh, đánh dấu bước chuyển từ cứu nguy di tích sang trách nhiệm bảo vệ lâu dài những giá trị di sản có ý nghĩa toàn cầu.

Trong 50 năm qua, hợp tác với UNESCO và các đối tác quốc tế đã mở rộng từ tu bổ, phục hồi công trình sang đào tạo nhân lực, bảo vệ di sản phi vật thể và nâng cao năng lực quản lý.