Chính trị

Hưng Yên kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Trần Cường
02/10/2025 19:59 GMT+7

Đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ này.

Bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 2.10, ông Trần Quốc Toản, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, có những chia sẻ về quyết tâm chính trị để xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hưng Yên kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Toản, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo ông Toản, việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Hưng Yên. Do vậy, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, đổi mới đồng bộ phương thức và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Ngoài việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hưng Yên cũng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên các cấp.

Cạnh đó, Đảng bộ Hưng Yên sẽ đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp… Việc hoạt động, sinh hoạt cũng được đổi mới nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tự phê bình và phê bình.

Ông Toản cho rằng, việc xây dựng chính quyền liêm chính, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy nhanh xây dựng chính quyền số cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Hưng Yên sẽ phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo ông Toản, nhiệm kỳ này, Đảng bộ Hưng Yên cũng tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, tăng cường công tác nội chính, thanh tra, cải cách tư pháp và tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 2 - 3.10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên (P.Trà Lý, Hưng Yên).

Đại hội triệu tập 438 đại biểu. Ngày 2.10 là phiên trù bị và thảo luận tổ, ngày 3.10 sẽ diễn ra phiên chính thức.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, đại hội lần này dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Hưng Yên, sau khi hợp nhất giữa Hưng Yên và Thái Bình. 

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top đầu cả nước về công nghiệp hiện đại

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top đầu cả nước về công nghiệp hiện đại

Đến năm 2045, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc T.Ư và có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh phía bắc.

