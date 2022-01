Hướng dẫn mới nhất cho F0 cách ly tại nhà ở TP.HCM

Ngày 7.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ban hành cập nhật hướng dẫn gói thuốc chăm sóc sức khỏe cho F0 cách ly tại nhà (phiên bản 7.1).

Ngoài những tiêu chí cơ bản về điều kiện để F0 cách ly tại nhà, hoạt động xác lập danh sách sách F0, dụng cụ dành cho F0, quản lý, chăm sóc, cấp cứu như các hướng dẫn trước, thuốc dành cho F0 cách ly tại nhà và quy định sau 10 ngày âm tính được dỡ bỏ cách ly là vấn đề mới.

Chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 và trị bệnh nền 1 tháng

F0 chuẩn bị thuốc điều trị Covid-19 được cấp phát (gói A, B, C tùy tình trạng bệnh). Gói thuốc A bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng; gói thuốc B là thuốc chống viêm và thuốc chống đông (chỉ uống 1 lần duy nhất khi chuyển nặng do bác sĩ đánh giá và trước khi đến bệnh viện); gói thuốc C là thuốc kháng vi rút được sử dụng theo chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ của Bộ Y tế.

Đặc biệt, F0 cách ly tại nhà chuẩn bị thuốc đang điều trị bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, hen phế quản) để sử dụng trong 1 tháng.





Sau 10 ngày, xét nghiệm âm tính được dỡ bỏ cách ly

F0 cách ly tại nhà được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi đủ 10 ngày và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).

Cơ sở được phân công quản lý F0 lập danh sách xác nhận F0 cách ly tại nhà khỏi bệnh, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 phường, xã, thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Đồng thời cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Ngoài ra, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0 cách ly tại nhà khi có triệu chứng nghi mắc Covid-19.

Theo hướng dẫn lần này, Sở Y tế khuyến cáo F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà, trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 thì khuyến khích F0 cách ly nơi khác để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên khác, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ.