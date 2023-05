Hút 1,5 lít mủ cứu người đàn ông bị áp xe gan

"Áp xe ở gan do nhiễm trùng gây ra, do đó cần phòng ngừa nhiễm trùng bằng cách ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh và trước mỗi bữa ăn. Nếu gặp các dấu hiệu nghi ngờ của áp xe gan hãy nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Sang khuyến cáo.