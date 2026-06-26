Hủy cuốc xe lúc 2 giờ sáng, hành động của khách khiến tài xế taxi TP.HCM bất ngờ

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa tài xế công nghệ và hành khách ở TP.HCM vào lúc 2 giờ sáng. Theo đó, tài xế taxi đến đón khách tại một quán nhậu nhưng người đàn ông quyết định ở lại tiếp tục vui vẻ cùng bạn bè, không thực hiện chuyến đi đã đặt trên ứng dụng.



Thay vì âm thầm hủy cuốc, người đàn ông chủ động gặp trực tiếp tài xế để giải thích và mong nhận được sự thông cảm. Dù không sử dụng dịch vụ, người này vẫn gửi tài xế 100.000 đồng, trong khi cước phí dự kiến của chuyến xe chỉ 72.000 đồng. Không dừng lại ở đó, người khách này còn hỏi cách đánh giá 5 sao cho tài xế và xin số điện thoại để tiện liên lạc.

Hành động của người khách khi hủy cuốc xe khiến anh Tín bất ngờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Minh Tín (25 tuổi, ở TP.HCM) tài xế trong câu chuyện trên cho biết, khoảnh khắc đáng nhớ giữa anh và hành khách diễn ra vào ngày 11.6 nhưng được cộng đồng mạng quan tâm gần đây. Người đàn ông đặt xe từ phường Bình Cơ đến phường Tân Uyên với cước phí là 72.000 đồng. Khi đến điểm đón, nam hành khách chạy đến trao đổi trực tiếp ngay, không phải anh chờ đợi lâu.

Anh Tín cho biết, việc được hành khách hỗ trợ tiền dù không thực hiện chuyến đi khiến anh vui và bất ngờ. Anh đã đăng tải câu chuyện lên trang cá nhân như một cách lưu giữ kỷ niệm đẹp trong quá trình làm nghề tài xế.

"Trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp đến nơi nhưng khách không đi vì đặt nhầm xe. Những lúc như vậy tôi vẫn vui vẻ hủy chuyến, không đòi hỏi gì. Lần này gặp được một hành khách dễ thương, cư xử văn minh nên tôi muốn chia sẻ câu chuyện tích cực đó với mọi người", anh Tín bày tỏ.

Anh Tín chủ yếu chạy xe vào ca đêm, bắt đầu từ 18 giờ và kết thúc vào sáng hôm sau. Những lúc không làm việc, anh dành thời gian ở nhà phụ giúp gia đình và chăm sóc con cái. Công việc tài xế ban đêm giúp anh có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nhưng cũng mang đến không ít trải nghiệm khiến anh phải suy ngẫm.

Là tài xế, điều anh mong muốn là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên xe. Vì vậy khi khách lên xe, anh luôn nhắc mọi người thắt dây an toàn theo quy định. Tuy nhiên, có lần một khách không đồng ý thắt dây an toàn dù nhắc nhở nhiều lần. Vì trách nhiệm, anh Tín đành từ chối phục vụ và mời khách xuống xe. Điều khiến anh buồn khi sau đó phải nhận về những lời khó nghe và thái độ không tôn trọng.

"Những tài xế như tôi luôn mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ mọi người. Việc cài dây an toàn chỉ mất vài giây nhưng có thể giảm thiểu rủi ro từ những tình huống bất ngờ. Sự tôn trọng và đồng hành của hành khách sẽ góp phần tạo nên những chuyến đi an toàn, văn minh hơn", anh Tín bày tỏ.