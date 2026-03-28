‘Huyền thoại’ Toyota Land Cruiser đời 2005, bán lại chưa tới 400 triệu đồng

"SUV nồi đồng cối đá", "huyền thoại Off-Road"... khá nhiều cái tên mỹ miều được giới mộ điệu dành cho Toyota Land Cruiser LC 100 dù đã xuất hiện trên thị trường gần 3 thập kỷ (sản xuất từ 1998). Hiện nay, những chiếc Land Cruiser GX 4.5 đời 2005 (thuộc thế hệ LC 100) vẫn được những người mê xe săn tìm, nhằm thỏa mãn đam mê "gầm cao, máy thoáng".
Tham khảo trên một số hội nhóm đam mê dòng xe này và thị trường ô tô đã qua sử dụng, những chiếc Land Cruiser phiên bản GX, sử dụng máy xăng 4.5 lít, đời 2005 đang có giá bán lại khoảng 350 - 390 triệu đồng, tùy chất xe.
Trong khi đó, thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam năm 2005, mẫu xe này có giá khoảng 72.000 USD, tương đương khoảng 1,14 tỉ đồng. Hiện tại, dòng Land Cruiser mới nhất (LC 300) đang bán tại Việt Nam với giá lên tới 4,58 tỉ đồng.
Vì sao người dùng ưa chuộng Toyota Land Cruiser LC 100?
Lý giải sức hút của dòng xe này, anh Nguyễn Đức (ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) chủ xe Land Cruiser thế hệ LC 100, cho rằng giá trị lớn nhất của mẫu SUV này nằm ở sự ổn định, đáng tin cậy trên nhiều loại địa hình.
Anh Đức chia sẻ: "Dù đã lăn bánh hơn 20 năm nhưng khung gầm xe khá chắc chắn, không bị ọp ẹp. Động cơ xăng 4.5 lít dù không quá bốc nhưng khá lầm lì và bền bỉ".
Ở góc độ thị trường, anh N.Q.T (kinh doanh xe cũ tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) nhận định, Land Cruiser đời 2005 vẫn là cái tên có tính thanh khoản cao và giữ giá ổn định. Theo anh T., khách hàng tìm mua dòng xe này thường không quá đặt nặng vấn đề tiêu hao nhiên liệu mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị cơ khí thuần túy.
"Trong tầm giá dưới 400 triệu đồng, rất khó để tìm được một chiếc SUV nào có không gian rộng rãi, bệ vệ và khả năng vượt địa hình ấn tượng như LC 100. Nhiều người mua xe về để phục vụ đam mê off-road hoặc sưu tầm vì vẻ ngoài nam tính của nó vẫn rất hợp thời, không bị lỗi mốt sau 2 thập kỷ", anh T. cho biết thêm.
Thiết kế, trang bị và vận hành
Về tổng thể, mẫu xe này vẫn toát lên vẻ bệ vệ với thiết kế vuông vức. Tuy nhiên, thiết kế này hiện đã khá lỗi thời so với các dòng xe đời mới khi có cụm đèn trước/sau khá to, mặt ca-lăng nhỏ với nhiều nan ngang to bản. Dù vậy, mẫu Land Cruiser đời 2005 đã được nâng cấp, sử dụng công nghệ đèn pha HID thay cho đèn halogen trước đây.
Thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, không gian nội thất bên trong Land Cruiser khá rộng rãi và thoải mái cho 7 người ngồi. Xe sử dụng ghế bọc nỉ (nguyên bản), tích hợp chỉnh điện, điều hòa chỉnh cơ, dàn lạnh phân bổ 3 khu vực, đài radio… Ngoài ra, xe còn được trang bị chế độ gài cầu điện tử, có thể bấm nút kích hoạt gài từ cầu sau sang hai cầu hoặc ngược lại.
Về khả năng vận hành, Land Cruiser bản GX đời 2005 sử dụng động cơ xăng, dung tích 4.5 lít (mã 1FZ-FE), sản sinh công suất 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 373 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số sàn 5 cấp đến hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.
Với dung tích động cơ lớn, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này cũng khá cao, thường được giới chơi xe ví von "uống xăng như uống nước" với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 18 - 25 lít/100 km.
Có đáng cân nhắc?
Sau hơn 20 năm sử dụng, phần lớn những chiếc Land Cruiser đời 2005 đều lăn bánh khoảng từ 100.000 km trở lên, đồng nghĩa với nhiều chi tiết, bộ phận khấu hao, xuống cấp theo thời gian. Mua mẫu xe này, người dùng phải xác định chi thêm số tiền không nhỏ để bảo dưỡng, tân trang và thay thế nhiều phụ tùng xuống cấp để đảm bảo khả năng vận hành.
Bình luận (0)