‘Huyền thoại’ Toyota Land Cruiser đời 2005, bán lại chưa tới 400 triệu đồng

"SUV nồi đồng cối đá", "huyền thoại Off-Road"... khá nhiều cái tên mỹ miều được giới mộ điệu dành cho Toyota Land Cruiser LC 100 dù đã xuất hiện trên thị trường gần 3 thập kỷ (sản xuất từ 1998). Hiện nay, những chiếc Land Cruiser GX 4.5 đời 2005 (thuộc thế hệ LC 100) vẫn được những người mê xe săn tìm, nhằm thỏa mãn đam mê "gầm cao, máy thoáng".

Toyota Land Cruiser LC 100 từng được sử dụng rất nhiều trong các cơ quan bộ ngành ẢNH: N.Đ

Tham khảo trên một số hội nhóm đam mê dòng xe này và thị trường ô tô đã qua sử dụng, những chiếc Land Cruiser phiên bản GX, sử dụng máy xăng 4.5 lít, đời 2005 đang có giá bán lại khoảng 350 - 390 triệu đồng, tùy chất xe.

Trong khi đó, thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam năm 2005, mẫu xe này có giá khoảng 72.000 USD, tương đương khoảng 1,14 tỉ đồng. Hiện tại, dòng Land Cruiser mới nhất (LC 300) đang bán tại Việt Nam với giá lên tới 4,58 tỉ đồng.

Vì sao người dùng ưa chuộng Toyota Land Cruiser LC 100?

Lý giải sức hút của dòng xe này, anh Nguyễn Đức (ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) chủ xe Land Cruiser thế hệ LC 100, cho rằng giá trị lớn nhất của mẫu SUV này nằm ở sự ổn định, đáng tin cậy trên nhiều loại địa hình.

Ngoại và nội thất một số chiếc Land Cruiser đời 2005 vẫn được chủ gìn giữ kỹ theo thời gian ẢNH: N.Đ

Anh Đức chia sẻ: "Dù đã lăn bánh hơn 20 năm nhưng khung gầm xe khá chắc chắn, không bị ọp ẹp. Động cơ xăng 4.5 lít dù không quá bốc nhưng khá lầm lì và bền bỉ".