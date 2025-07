Hy sinh vì cuộc sống bình yên: Liệt sĩ Nguyễn Thành Nhân và hành trình sống lý tưởng

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trung tá Nguyễn Thành Nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen; Giám đốc Công an TP.HCM tặng giấy khen ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM; cùng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang do Chủ tịch nước trao tặng ghi nhận 15 năm phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân.