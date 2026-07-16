ICE dừng việc chặn xe sau 2 vụ nổ súng chết người

"Đây không phải là thay đổi chính sách, mà chỉ là tạm dừng", ông Tom Homan, phụ trách vấn đề biên giới trong chính quyền ông Trump, cho hay. Theo ông, đây là đợt rà soát ngắn hạn nhằm bảo đảm nhân viên ICE an toàn và thực hiện đúng nhiệm vụ. Trong thời gian đó, lực lượng này sẽ sử dụng các phương án khác để bắt giữ.

Một phụ nữ cầu nguyện gần hiện trường vụ ICE bắn chết người đàn ông tại bang Maine ngày 13.7 Ảnh: AP

Chỉ thị trên được đưa ra sau khi một sĩ quan ICE bắn chết ông Johan Sebastian Duran Guerrero, người gốc Colombia 26 tuổi, tại bang Maine ngày 13.7. Trước đó, một sĩ quan ICE khác bắn chết một tài xế 52 tuổi tại Houston, bang Texas, ngày 7.7. Giới chức Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) thừa nhận không ai trong số 2 người bị bắn là mục tiêu của các chiến dịch trục xuất dẫn đến vụ nổ súng, theo Reuters.

Các vụ việc này đã nâng tổng số người bị bắn chết trong các chiến dịch thực thi luật nhập cư lên ít nhất 9 người kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch truy quét nhập cư, theo AP. Các vụ nổ súng đã kéo theo nhiều cuộc biểu tình tại Maine và Texas ngày 14.7. Văn phòng Tổng chưởng lý bang Maine cho biết họ đang điều tra vụ việc, cùng với các cơ quan chức năng khác của tiểu bang, địa phương và liên bang.