IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện 110kV

Theo thảo luận này, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110/22kV Cầu cảng Phước Đông (quy mô 4 x 63 MVA), tỉnh Tây Ninh và hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ với tuyến 110kV Cần Đước - Gò Công.

Tiến độ cung cấp điện được cam kết: đảm bảo 120 MVA vào tháng 1.2027; đảm bảo 200 MVA vào tháng 6.2027, đáp ứng kịp thời nhu cầu của Nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Long An cùng các nhà đầu tư khác trong khu công nghiệp.

Lãnh đạo hai bên trao thỏa thuận hợp tác đầu tư hạ tầng điện 110kV tại Khu công nghiệp cảng Phước Đông ẢNH: EVN

Đại diện EVNSPC, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc nhấn mạnh: "EVNSPC cam kết đồng hành cùng IMG Phước Đông trong việc phát triển hạ tầng điện lực đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Đây không chỉ là dự án năng lượng, mà còn là sự chung tay thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển kinh tế khu vực Tây Ninh".

Về phía doanh nghiệp, IMG Phước Đông cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNSPC và UBND tỉnh Tây Ninh trong các thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, cũng như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, trong thời gian sắp tới IPD sẵn sàng cùng EVNSPC tham gia đầu tư trực tiếp trong các dự án cung cấp điện cho các Khu công nghiệp Tân Lân 1, Tân Lân 2, Tân Lân 3 và các khu vực lân cận, cũng như các khu công nghiệp mà IPD đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo Công ty cổ phần IMG Phước Đông chia sẻ: "Năm 2025 là năm chuyển mình của đất nước trong đó Nghị quyết 68 đã trở thành một động lực dẫn dắt doanh nghiệp và chính quyền tiến nhanh trên con đường đưa đất nước lên tầm cao mới.

Việc hợp tác chiến lược với EVNSPC đầu tư hạ tầng điện cho Khu công nghiệp cảng Phước Đông là thể hiện việc thực thi các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Tây Ninh; cũng cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 70-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045".

Hiện IMG Phước Đông đang hợp tác với chính quyền Thâm Quyến (Trung Quốc) để tạo nên một khu công nghiệp công nghệ cao chú trọng năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, giảm khí thải carbon, hỗ trợ nhà đầu tư đạt chuẩn ESG và những vấn đề cốt lõi này đang rất được chú trọng tại Khu công nghiệp cảng Phước Đông.