Sáng 23.11, tại lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, các doanh nghiệp đánh giá cao tầm nhìn và tính ổn định của quy hoạch, đồng thời cam kết đồng hành cùng thành phố theo những thế mạnh của mình.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel Products Vietnam, nhận định bản quy hoạch đã vạch ra một lộ trình rõ ràng qua nhiều thập kỷ. Đối với cộng đồng nhà đầu tư, một tầm nhìn nhất quán và dài hạn như vậy góp phần củng cố niềm tin để tiếp tục gắn bó lâu dài với thành phố.

Bà Hương cho biết năm nay tròn 20 năm, Intel hiện diện tại Việt Nam. Intel khởi đầu tại Việt Nam năm 2006 với vài trăm nhân sự tại Khu Công nghệ cao, khi đó vẫn là khu đất mới được quy hoạch. Đến nay, Intel Product Việt Nam đã trở thành một trong các cơ sở lắp ráp và kiểm định trong mạng lưới toàn cầu của Intel với tổng vốn đầu tư cam kết 4,1 tỉ USD.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam tại Intel Products Vietnam, phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

"Điều chúng tôi tự hào nhất là con người với gần 1.000 kỹ sư, chuyên gia và quản lý người Việt đã trưởng thành cùng Intel; hàng trăm nhà cung cấp trong nước đã tham gia chuỗi giá trị", bà Hương nói.

Đại diện Intel Việt Nam chia sẻ quy hoạch xác định cực đổi mới sáng tạo phía đông tập trung vào công nghệ cao, trí tuệ nhân cạn, bán dẫn và nghiên cứu phát triển. Đó cũng chính là những lĩnh vực tập đoàn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng chính phủ.

Tập đoàn này cho biết sẽ nỗ lực nâng tầm vị thế của TP.HCM trong chuỗi bán dẫn toàn cầu và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bán dẫn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh, hướng tới một thành phố thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Một tầm nhìn 100 năm vượt xa vòng đời của một dự án hay doanh nghiệp nào, và cần sự chung tay bền bỉ của toàn xã hội. Intel cam kết là đối tác tin cậy lâu dài của thành phố, không chỉ cho hôm nay mà cả cho các thế hệ tương lai", bà Hương nói thêm.

Sun Group đầu tư hạ tầng chiến lược theo quy hoạch

Đại diện khối doanh nghiệp trong nước, ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết trên cơ sở tầm nhìn quy hoạch mới, tập đoàn sẽ cùng các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố trong các lịch lĩnh vực thế mạnh.

Lĩnh vực đầu tiên mà Sun Group ưu tiên là phát triển hạ tầng chiến lược, góp phần gia tăng kết nối, tạo bệ phóng tăng trưởng cho thành phố. Tập đoàn cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để tham gia phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, các tuyến đường sắt đô thị, trục đại lộ ven sông Sài Gòn, các hệ thống cầu, cảng để hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.

Ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cam kết đầu tư mạnh mẽ vào các định hướng lớn của thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Thứ hai, Tập đoàn Sun Group sẽ đầu tư vào các tổ hợp văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn, đồng hành cùng mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa thành động lực phát triển mới cho TP.HCM.

Ông Sơn cho biết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, kinh nghiệm, kiến tạo những công trình văn hóa, tầm cỡ, tổ hợp thể thao, giải trí chất lượng cao, trong đó khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếu là dự án trọng điểm.

"Chúng tôi cũng mong muốn phát huy kinh nghiệm đầu tư tổ chức các show diễn, trình diễn về lễ hội, thể thao, các lễ hội pháo hoa và các sản phẩm nghệ thuật hàn lâm, góp phần đưa TP.HCM thành siêu đô thị có dịch vụ giải trí thể thao mang tầm vóc quốc tế", ông Sơn nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đồng hành của thành phố trong quá trình lập quy hoạch tổng thể ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng muốn đầu tư phát triển du lịch và các dịch vụ chất lượng cao, nâng tầm hấp dẫn và vị thế quốc tế của thành phố. Mục tiêu quan trọng nhất là kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của các du khách, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, cơ hội kinh doanh và động lực tăng trưởng cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Phó chủ tịch Tập đoàn Sun Group cho biết phía doanh nghiệp sẽ đầu tư phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ gắn với giao thông công cộng, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đặc biệt, Tập đoàn Sun Group tiếp tục đầu tư trong hạ tầng xã hội và các công trình vì cộng đồng. Bên cạnh các công trình tạo động lực tăng trưởng, doanh nghiệp cam kết sẽ dành sự quan tâm và nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự phù hợp cho những dự án phục vụ các lợi ích cộng đồng như công viên, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng đến các dự án chỉnh trang đô thị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận các thành viên mới của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khuôn khổ lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM chào đón 7 thành viên mới với tổng vốn điều lệ 100 triệu USD, dự kiến sẽ huy động và đầu tư 5 tỉ USD trong giai đoạn năm 2027 - 2030.